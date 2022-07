LABRIOLA VA DI SCORPORO – OGGI POMERIGGIO IL CDA DI TIM DARÀ IL VIA LIBERA AL PIANO DI SCISSIONE: LA RETE SARÀ INSERITA IN UNA SOCIETÀ AD HOC, CHE POI SARÀ FUSA CON OPEN FIBER, DANDO IL VIA LIBERA ALLA FAMIGERATA RETE UNICA – IL NODO DA SCIOGLIERE È SEMPRE LO STESSO: LA VALUTAZIONE. VIVENDI HA ALZATO L’ASTICELLA A 31 MILIARDI (PRATICAMENTE COME TUTTA TELECOM. REALISTICAMENTE, L’AD DI TIM PUNTA AL MASSIMO A 25. CDP PERMETTENDO…