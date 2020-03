19 mar 2020 15:47

C'È UNA FINANZA CHE NON SI FERMA. OVVIAMENTE QUELLA BIO-MEDICALE - LA NIPPONICA ASHAI GLASS (CONTROLLATA DA MITSUBISHI) FA UN'OPA SU MOLMED, SOCIETÀ BIOTECH NATA NEL 1996 COME SPIN-OFF ACCADEMICO DEL SAN RAFFAELE, E BERLUSCONI E DORIS DECIDONO DI ADERIRE ALL'OPERAZIONE, CHE ERA PARTITA PRIMA DEL GRANDE TONFO DELLE BORSE, E CEDERE LE LORO QUOTE