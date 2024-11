L'INTELLIGENZA SARÀ ARTIFICIALE, MA I DOLLARONI SONO REALI – I FONDI AMERICANI KKR ED ENERGY CAPITAL PARTNERS HANNO DECISO DI INVESTIRE 50 MILIARDI DI DOLLARI IN PROGETTI DI DATA CENTER E DI GENERAZIONE DI ENERGIA PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'IA – IL “WALL STREET JOURNAL”: “È UNA SCOMMESSA SULL'ENORME FABBISOGNO ENERGETICO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SUL CRESCENTE STRESS CHE STA ESERCITANDO SULLA RETE ELETTRICA STATUNITENSE”

Estratto dell’articolo del “Wall Street Journal” - Dalla rassegna stampa estera di Epr Comunicazione

data center - intelligenza artificiale

KKR ed Energy Capital Partners hanno deciso di investire complessivamente 50 miliardi di dollari in progetti di data center e di generazione di energia per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

L'investimento è una scommessa sull'enorme fabbisogno energetico dell'intelligenza artificiale e sul crescente stress che sta esercitando sulla rete elettrica statunitense. Le società hanno dichiarato che gran parte dell'investimento sarà effettuato nei prossimi quattro anni.

KKR Energy Capital Partners - investimenti intelligenza artificiale

KKR, una delle più grandi società di investimento al mondo, ed Energy Capital Partners, una società di private equity, hanno investito molto nelle infrastrutture alla base del boom dell'IA. Le società hanno dichiarato che ora stanno collaborando con le grandi aziende tecnologiche per accelerare il loro accesso all'elettricità, che è diventato limitato in alcune parti degli Stati Uniti, in quanto gli sviluppatori di data center competono per le fonti di energia e l'accesso alla rete.

“Il fabbisogno di capitale è enorme e uno dei grandi colli di bottiglia, forse il collo di bottiglia, è la disponibilità di elettricità”, ha dichiarato Doug Kimmelman, fondatore e socio senior di ECP.

intelligenza artificiale

ECP possiede società che gestiscono centrali elettriche convenzionali e rinnovabili, tra cui Calpine, uno dei maggiori produttori di energia elettrica del Paese. Di recente ECP ha ampliato il suo portafoglio di impianti a gas naturale, che secondo Kimmelman saranno fondamentali per fornire energia 24 ore su 24 ai data center. Kimmelman ha dichiarato che prevede di effettuare ulteriori investimenti nel gas, esplorando al contempo modi per ridurre le emissioni di carbonio con le energie rinnovabili o sviluppando tecnologie come la cattura e il sequestro del carbonio.

[…]

FONDO KKR

Le aziende tecnologiche si sono affidate pesantemente ai combustibili fossili per alimentare i loro centri dati, il che rende difficile per loro onorare gli impegni presi per ridurre le emissioni di carbonio e al tempo stesso spingere per accelerare lo sviluppo dell'IA.

Ogni azienda tecnologica sta ora cercando di accelerare lo sviluppo di fonti di elettricità più pulite.

Microsoft, Google e Amazon.com hanno dichiarato di voler investire miliardi di dollari per mettere online più energia nucleare. Alcuni dei progetti dipendono da una tecnologia di nuova generazione non ancora collaudata e ciascuno di essi richiederà anni per essere completato, in parte a causa delle sfide finanziarie e tecnologiche che hanno limitato la crescita dell'industria nucleare statunitense per decenni.

data center e energia per sostenere l intelligenza artificiale

Secondo la società di consulenza McKinsey, per ora gli impegni in materia di sostenibilità passano in secondo piano rispetto al desiderio delle aziende tecnologiche di costruire rapidamente centri dati.

Waldemar Szlezak, che dirige gli investimenti di KKR nelle infrastrutture digitali, ha dichiarato che la partnership dell'azienda con ECP è finalizzata a soluzioni a breve termine per espandere l'accesso all'energia e alleggerire gli ostacoli che le aziende tecnologiche devono affrontare nella costruzione di centri dati. Ad oggi, KKR ha investito più di 29 miliardi di dollari in società di infrastrutture digitali.

data center - intelligenza artificiale

[…]