(ANSA) - L'economia italiana cresce "a ritmi moderati" e può contare "sull'irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta all'assemblea Abi. Secondo Panetta si tratta di fattori che "ci consentono di guardare avanti con fiducia, ma non devono indurre a un eccessivo ottimismo". "La solidità delle banche rappresenta oggi un elemento di forza del nostro sistema produttivo", ha rimarcato il governatore.

PANETTA, 'NEL SECONDO TRIMESTRE PIL STIMATO AL +0,3%'

(ANSA) - In Italia "nel primo trimestre di quest'anno la crescita è stata anche da noi dello 0,3 per cento, e sarebbe rimasta dello stesso ordine di grandezza nel secondo". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta all'assemblea dell'Abi. Secondo Panetta, "continua l'espansione dei servizi, soprattutto quelli legati al turismo, mentre perdura la debolezza della manifattura. Per il complesso del 2024 - ricorda il governatore - le previsioni di Consensus Economics indicano una crescita dello 0,8 per cento".

PANETTA, IL CALO DEI TASSI PROSEGUIRÀ CON GRADUALITÀ

(ANSA) - "La riduzione dei tassi ufficiali potrà proseguire con gradualità, accompagnando il ritorno dell'inflazione all'obiettivo, se gli andamenti macroeconomici rimarranno in linea con le attese del Consiglio direttivo della Bce". Così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta all'assemblea dell'Abi precisando che "Se eventi inattesi rischiassero invece di allontanarci dal sentiero previsto, in una direzione o nell'altra, dovremo essere pronti ad adeguare prontamente le nostre decisioni".

Secondo Panetta "dovremo essere pronti a rispondere con rapidità a nuovi shock che potrebbero allontanarci, verso l'alto o verso il basso, da quella traiettoria".

PANETTA,'BANCHE CONTRIBUISCANO A RILANCIO ECONOMIA ITALIANA'

(ANSA) - Le banche hanno "ora il compito di accompagnare la ripresa della domanda, affiancando famiglie e imprese ed evitando che il credito possa costituire un freno ai consumi e agli investimenti". Questo l'appello che chiude l'intervento del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla platea dell'assemblea Abi. "Potranno, per questa via, contribuire al rilancio dell'economia italiana" ha sottolineato.

Il governatore ha ricordato come la contrazione del credito all'economia provocata dalla restrizione monetaria non ha avuto effetti dirompenti, a differenza di quanto avvenuto in passato. "Ciò riflette anche la robusta condizione reddituale e patrimoniale delle banche, cui ha contribuito la riforma normativa avviata dopo la crisi finanziaria".

