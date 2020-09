90 NON FA PAURA - BUFFETT FA CIFRA TONDA E INVESTE 6 MILIARDI SUL GIAPPONE: ''SONO LIETO CHE BERKSHIRE HATHAWAY PARTECIPI AL FUTURO DEL GIAPPONE E CHE ABBIAMO SCELTO DI INVESTIRE NELLE CINQUE AZIENDE CHE CONTROLLANO JOINT VENTURE IN TUTTO IL MONDO E POTREBBERO COSTITUIRNE MOLTE ALTRE''. SI TRATTA DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CON UNA LUNGA STORIA. UNA RISALE ADDIRITTURA AL 17° SECOLO, DUE SI TROVANO AL CENTRO DEL KEIRETSU, RETI DI COMPAGNIE CHE INVESTONO L'UNA NELL' ALTRA O HANNO PROGETTI COMUNI

1. BUFFETT, 90 ANNI, 82 MILIARDI E UN EROE IN CASA

Giuliana Ferraino per il ''Corriere della Sera''

Con un patrimonio di 82,4 miliardi di dollari, che ne fa il sesto uomo più ricco del pianeta, Warren Buffett non è solo uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi, da guadagnarsi l' appellativo di «oracolo» di Omaha, la città del Nebraska dove è nato e dove vive ancora, nella stessa casa comprata nel 1958 per 31.500 dollari. Probabilmente è anche il più longevo: ieri ha compiuto 90 anni, 55 alla guida di Berkshire Hathaway, la sua holding d' investimento di cui è presidente e Ceo. Il suo segreto? Guardare lontano. Cosa che richiede pazienza, prudenza, coerenza.

warren buffett

Perché non basta investire bene, ma bisogna investire bene per un lungo periodo di tempo. O meglio: «combinare una lunga vita e un ritorno sugli investimenti attraente e stabile», come scriveva nella lettera agli investitori nel 1965. Lo applica ancora oggi in un mondo dominato da velocità, volatilità, e ingordigia. Ma è il principio alla base del «value investing», che consiste nell' individuare le azioni sottovalutate e aspettare che il prezzo salga. Lo ha imparato da Benjamin Graham, che Buffett annovera tra i suoi eroi. Il primo è il padre. «È l' esempio che conta. Mio padre è la persona che mi ha influenzato di più - ha ammesso di recente -. Nel momento in cui nasciamo, impariamo dai nostri genitori, non da quello che dicono, ma da quello che fanno».

L' esempio che vuole lasciare: la ricchezza è un mezzo per avere un impatto sulla vita di chi è meno fortunato. Perciò Buffett ha promesso che devolverà il 99% della sua fortuna a cause filantropiche e nel 2010 insieme a Bill Gates ha creato «The Giving Pledge» per convincere i miliardari a donare almeno metà del loro patrimonio: a oggi sono 210 da 23 Paesi.

bill gates prepara una torta per warren buffett 6

2. BUFFETT PUNTA 6 MLD SUL GIAPPONE

Valentina Simonella per ''MF-Milano Finanza''

Berkshire Hathaway ha acquistato quote di poco superiori al 5% in cinque importanti società di investimento giapponesi con grandi investimenti nel settore energetico. Le società coinvolte sono Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co.

e Sumitomo. Berkshire non ha fornito i dettagli finanziari dell' acquisto. Tuttavia, in base al prezzo di chiusura delle azioni di venerdì, quote del 5% in ciascuna azienda avrebbero un valore complessivo di 6 miliardi di dollari.

bill gates prepara una torta per warren buffett 4

L' amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett (90 anni compiuti domenica), ha dichiarato che le cinque aziende controllano una serie di joint venture nel mondo e che potrebbero esserci delle opportunità di mutuo vantaggio in futuro. Berkshire ha aggiunto che potrebbe accrescere la quota fino al 9,9% in una qualunque delle cinque società, in base al prezzo, ma che non realizzerà altri acquisti a meno che questi non vengano approvati dai consigli di amministrazione delle società partecipate. Berkshire intende, inoltre, mantenere i suoi investimenti in Giappone sul lungo termine.

La società di Buffett ha rivelato gli investimenti poco prima dell' apertura di ieri della borsa di Tokyo. Le azioni delle cinque società hanno mostrato incrementi tra il 5% a oltre il 10% contribuendo a far salire del 2% l' indice Nikkei nel corso della seduta.

warren buffett

Le cinque aziende sono spesso denominate società di trading, sebbene «società di investimento» sia la descrizione più appropriata. Tutte e cinque detengono quote in una gran varietà di settori, tra cui quelli energetico e minerario. Inoltre Mitsubishi e Itochu controllano ciascuna un' importante catena di minimarket in Giappone.

«Sono lieto che Berkshire Hathaway partecipi al futuro del Giappone e che abbiamo scelto di investire nelle cinque aziende», ha spiegato Buffett in un comunicato, precisando che queste «controllano joint venture in tutto il mondo e potrebbero costituirne molte altre».

Le cinque aziende giapponesi hanno una lunga storia, che nel caso di Sumitomo risale al 17° secolo, e godono di prestigio nel Paese. Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo si trovano al centro del keiretsu, reti di società che investono l' una nell' altra o hanno progetti comuni. Mitsubishi deteneva una quota del 20% in Mitsubishi Motors al 31 marzo.

Le società di investimento in genere hanno valutazioni di mercato basse rispetto ai loro profitti, in parte a causa della loro esposizione a investimenti energetici, come i giacimenti di petrolio e gas naturale. Ciò potrebbe averle rese attraenti per un investitore come Buffett.

warren buffett e bill gates 14 Warren Buffett