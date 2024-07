AAA VENDESI SUPERVILLA CON GIARDINO, PISCINA E ROTAIE INCLUSE – IL FINANZIERE RENATO DELLA VALLE, E LA MOGLIE, LA CONDUTTRICE TV LUANA RAVEGNINI, HANNO MESSO SUL MERCATO LA LORO PROPRIETÀ SUL MARE DA MILLE METRI QUADRATI A BORDIGHERA, IN PROVINCIA DI IMPERIA. PREZZO RICHIESTO: 50 MILIONI DI EURO – LA VILLA FU PROGETTATA DA GIO PONTI NEL 1939. PICCOLO PARTICOLARE: IL PARCO, DOVE SI TROVANO SCULTURE DI GIORGIO DE CHIRICO, È ATTRAVERSATO DALLA LINEA FERROVIARIA. OGNI GIORNO PASSANO 60 TRENI…

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per il "Corriere della Sera"

La villa spicca bianchissima tra palme e scogliere. Fu progettata da Gio Ponti nel 1939-40 su incarico dell’allora presidente della Montecatini, Guido Donegani. Il mare davanti, Bordighera a due passi, Sanremo a pochi chilometri. È un «pezzo» unico e ora è in vendita a un prezzo record. Oltre mille metri quadrati, 10 camere e 10 bagni in mezzo a un parco terrazzato di 23 mila metri quadrati con sculture di Giorgio de Chirico e altri famosi artisti.

Benito Mussolini, secondo alcune ricostruzioni storiche, era talvolta ospite di Donegani in tempo di guerra e faceva fermare il treno direttamente nel giardino (la ferrovia Genova-Ventimiglia attraversa la proprietà). Poi la villa è passata di mano (mani molto facoltose) più volte: dalla contessa Montagù, vedova Donegani, all’industriale e banchiere biellese Serafino Trabaldo Togna quindi una società inglese. Nel frattempo è stata ridenominata Villa Ego ed è stato creato l’eliporto.

L’ultima proprietaria è l’Immobiliare Ligure di Milano che da poco l’ha messa in vendita. Azionisti sono (95%) Renato Della Valle (81 anni), ex campione di motonautica offshore, immobiliarista e finanziere dalle alterne fortune negli Anni ‘90, socio di Silvio Berlusconi in Telepiù, e sua moglie Luana Ravegnini (55), showgirl e conduttrice televisiva su Rai 1, che dal 24 aprile scorso ha il 5%. Della Valle e Ravegnini erano tra gli invitati alle «nozze» di Silvio con Marta Fascina del marzo 2022.

[…] l’incarico formale affidato a due intermediari è recentissimo: si tratta di Christie’s International Real Estate e Berkshire Hathaway Homeservices Palazzo Estate, ramo italiano di servizi immobiliari del gruppo di Warren Buffett; entrambe rivolte a una clientela d’élite.

Del resto Villa Ego potrebbe essere il pezzo pregiato dell’estate immobiliare 2024: 50 milioni la richiesta (indicata da Berkshire ma non da Christie’s), più del doppio, per fare un paragone, della residenza di Portofino acquistata da Pier Silvio Berlusconi. Dovrebbe essere la villa unifamiliare più costosa oggi sul mercato in Italia.

In effetti ha alcune caratteristiche uniche, oltre a essere in un esclusivo tratto di costa: porta la «firma» di Gio Ponti, uno tra i più importanti architetti e designer italiani; custodisce sculture di de Chirico e anche un garage-museo progettato negli Anni ‘80 (quando erano ospitate decine di Ferrari) dall’archistar giapponese Kenzo Tange, un protagonista dell’architettura contemporanea.

Certo il treno che passa, orario alla mano, una sessantina di volte al giorno nella proprietà (dettaglio «inspiegabilmente» omesso nelle schede dei due dealer immobiliari) potrebbe far esitare qualche potenziale acquirente maniaco del silenzio assoluto.

D’altra parte la comodità dell’eliporto a 30 metri dal salotto è unica. Ma non è una base di lancio della Nasa: secondo l’agenzia immobiliare Berkshire si raggiunge «il Principato di Monaco in 5 minuti e Roma in 45», solo che la Capitale dista 447 km in linea d’aria e in 45 minuti non ci arriva nemmeno il Westland Lynx biturbina che detiene il record del mondo di velocità degli elicotteri (400,87 km/h). Sarà stato l’entusiasmo per la provvigione milionaria prevista: 4% più Iva sul prezzo di compravendita.

Completano la proprietà varie piscine, spiaggia privata, quattro appartamenti per gli ospiti e la dependance del custode da 215 mq, progettata, supponiamo, da un geometra del posto. […]

