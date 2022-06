ABBASSO LAGARDE! – DOPO LA STRIGLIATA DI MACRON E DI DRAGHI (VIA GIAVAZZI), LA PRESIDENTE DELLA BCE AMMORBIDISCE I TONI: “L’AUMENTO DEI TASSI DIPENDERÀ DALLE PROSPETTIVE AGGIORNATE DELL’INFLAZIONE A MEDIO TERMINE. SE PERSISTONO O PEGGIORANO, UN INCREMENTO MAGGIORE SARÀ APPROPRIATO A SETTEMBRE” – “DOPO SETTEMBRE, PREVEDIAMO CHE SARÀ APPROPRIATO UN PERCORSO GRADUALE MA SOSTENUTO DI ULTERIORI AUMENTI…” (AHIA)

CHRISTINE LAGARDE

LAGARDE, L'AUMENTO DEI TASSI DIPENDERÀ DALL'INFLAZIONE

(ANSA) - "La misura dell'aumento dei tassi dipenderà dalle prospettive aggiornate dell'inflazione a medio termine. Se le prospettive di inflazione a medio termine persistono o peggiorano, un incremento maggiore sarà appropriato nella nostra riunione di settembre". Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo.

KLAAS KNOT CHRISTINE LAGARDE

LAGARDE, I SALARI INIZIANO A CRESCERE MA RESTANO MODERATI

(ANSA) - "I salari hanno cominciato a crescere, ma questa crescita resta moderata. Ci aspettiamo che la crescita salariale negoziata si rafforzi leggermente ulteriormente nel 2022 e poi rimanga al di sopra dei livelli medi per l'orizzonte di proiezione, supportata da mercati del lavoro rigidi, aumenti dei salari minimi e alcuni effetti di compensazione per gli elevati tassi di inflazione". Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo.

EMMANUEL MACRON CHRISTINE LAGARDE

LAGARDE, APPROPRIATI NUOVI AUMENTI TASSI DOPO SETTEMBRE

(ANSA) - "Dopo settembre, sulla base della nostra attuale valutazione, prevediamo che sarà appropriato un percorso graduale ma sostenuto di ulteriori aumenti dei tassi di interesse". Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. "In linea con il nostro impegno per il nostro obiettivo di medio termine del 2%, il ritmo con cui adegueremo la nostra politica monetaria dipenderà dai dati in arrivo e da come valuteremo l'andamento dell'inflazione a medio termine", sottolinea.

ARTICOLI CORRELATI