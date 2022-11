ZERO COVID, ZERO IPHONE – APPLE HA AMMESSO CHE LA POLITICA DI LOCKDOWN DI XI JINPING RISCHIA DI ROVINARLE LE FESTE! LO STABILIMENTO DI ZHENGZHOU, IL PIÙ GRANDE AL MONDO TRA QUELLI DOVE VENGONO ASSEMBLATI GLI IPHONE 14 PRO, STA OPERANDO A CAPACITÀ MOLTO RIDOTTA, E LE SPEDIZIONI DEI NUOVI MELAFONINI SONO IN FORTE RITARDO. RISULTATO? I CLIENTI DOVRANNO ASPETTARE DI PIÙ PER OTTENERE I NUOVI MODELLI. QUANDO RIUSCIRÀ APPLE A FARE A MENO DEI CINESI?