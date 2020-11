AFFITTO, MENO PROFITTO! – AIRBNB HA DEPOSITATO I DOCUMENTI PER LA QUOTAZIONE AL NASDAQ, CHE NON È STATA ANCORA FISSATA: TE CREDO, CON LA PANDEMIA NON È IL MOMENTO IDEALE PER IL SETTORE DEI VIAGGI – LA SOCIETÀ DICE CHE LA DOMANDA È IN RIPRESA, INTANTO QUEST’ANNO HA LICENZIATO IL 25% DEI SUOI DIPENDENTI – LA PIATTAFORMA PERDEVA UNA MAREA DI SOLDI ANCHE PRIMA DEL VIRUS: NEL 2019 LA PERDITA È STATA DI…

Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

party airbnb 8

I documenti depositati lunedì presso l'autorità del mercato Usa in vista della quotazione sul Nasdaq, il listino dei titolo tecnologici, alzano il velo sui conti di AirBnb, la società californiana degli affitti brevi che ha conquistato anche gli italiani. Innanzitutto scopriamo che, nonostante il ritorno all'utile nel terzo trimestre, chiuso con 219 milioni di dollari a fronte di ricavi per 1,34 miliardi, AirBnb stava perdendo soldi anche prima della pandemia.

airbnb e l'accordo per le olimpiadi

La data per l'offerta pubblica di acquisto (Ipo) non è ancora stata fissata. Ma presentando i documenti finanziari alle autorità del mercato rappresentata il primo passo verso la quotazione. Le carte mostrano che, prima dell'epidemia di coronavirus all'inizio di quest' anno, AirBnb stava spendendo molto in tecnologia e marketing per far crescere il suo business.

airbnb 6

Il suo fatturato è salito del 32% a 4,8 miliardi nel 2019, ma ha registrato una perdita netta di 674 milioni quell'anno. L'azienda ha perso denaro anche nel 2018 e nel 2017. Quest' anno, i ricavi di AirBnb sono diminuiti del 32% a 2,5 miliardi nei primi nove mesi, poiché i viaggiatori hanno annullato i loro programmi dopo che il Covid ha paralizzato i viaggi e imposto lockdown in tutto il mondo.

airbnb 5

A maggio la società con sede a San Francisco ha tagliato 1.900 dipendenti, circa il 25% della sua forza lavoro. Ora l'azienda sostiene che la domanda è in ripresa, dato che alcuni viaggiatori vedono la casa in affitto più sicura degli alberghi affollati. Il numero di notti e di esperienze prenotate, crollato di oltre il 100% a marzo e aprile, però è ancora in calo ed è sceso del 28% a luglio, agosto e settembre.

brian chesky 1

Secondo AirBnb questo indica che il suo modello di business è resistente e può adattarsi alle future esigenze di viaggio, compreso un aumento dei viaggiatori d'affari che vogliono lavorare da una casa in affitto. «Crediamo che i confini tra il viaggio e la vita si stiano confondendo e che la pandemia globale abbia accelerato la capacità di vivere ovunque», spiega l'azienda. AirBnb dichiara di avere attualmente 7,4 milioni di annunci gestiti da 4 milioni di host in tutto il mondo.

joe gebbia 1

L'86% dei suoi «host» sono fuori degli Stati Uniti e il 55% sono donne. Con a 54 milioni di ospiti che hanno alloggiato in un appartamento preso in affitto sulla sua piattaforma nel 2019 a livello globale. AirBnb è stata fondata 12 anni fa da Brian Chesky e Joe Gebbia, compagni di classe della Rhode Island School of Design, e Nate Blecharczyk, ingegnere del software. Il loro primo annuncio è stato l'appartamento di Chesky e Gebbia a San Francisco.

i fondatori di airbnb

Chesky, Ceo di AirBnb, riceverà una sovvenzione pluriennale in azioni pari a 120 milioni di dollari al posto dello stipendio, ha fatto sapere l'azienda. Ma il premio gli sarà attribuito se raggiungerà gli obiettivi di prezzo delle azioni nel prossimo decennio. La crescita massiccia di AirBnb non è stata priva di problemi. L'azienda ha fatto arrabbiare alcune città, che la accusano di promuovere un turismo eccessivo e di rendere i quartieri residenziali meno accessibili, togliendo le abitazioni dal mercato. Perciò città come Los Angeles, Barcellona, Parigi e persino la città natale di AirBnb, San Francisco, hanno approvato leggi che ne limitano l'affitto.

brian chesky airbnb 8 attenzione ai super host airbnb 9 airbnb 11 airbnb a parigi 1 airbnb parigi party airbnb 4 l'alloggio airbnb che ha trovato zoe reeve a new york 4 airbnb a parigi airbnb 14 airbnb 2 airbnb 3 party airbnb 6 camorra tour a napoli su airbnb 2 airbnb 4 l'alloggio airbnb che ha trovato zoe reeve a new york party airbnb 1 airbnb 13 party airbnb 7 i fondatori di airbnb joe gebbia

articoli da toilette leggere i commenti aiuta venezia tour mafia su airbnb