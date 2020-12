AGNELLI A MANDORLA – EXOR SBARCA NEL LUSSO CINESE: AVRÀ LA MAGGIORANZA DEL MARCHIO “SHANG XIA” GRAZIE A UNA PARTNERSHIP CON “HERMÈS”: LA SOCIETÀ FARÀ UN AUMENTO DI CAPITALE DA 80 MILIONI DI EURO RISERVATO ALLA HOLDING DEGLI AGNELLI. I FRANCESI RIMARRANNO COME AZIONISTA RILEVANTE INSIEME ALLA FONDATRICE DEL MARCHIO JIANG QIONGER, E POTRANNO CONTARE ANCHE SU UNA BELLA PLUSVALENZA…

Roberta Amoruso per “il Messaggero”

Rafforzarsi nel lusso e farlo puntando sulla Cina. È questa l' ultima scommessa della Exor della famiglia Agnelli. Un ambizione condivisa con la maison Hermès, che ha aperto le porte dell' ultima creatura della casa, il brand Shang Xia, con un aumento di capitale da 80 milioni di euro riservato alla holding controllata dagli Agnelli.

Nel 2010, l' allora pdg di Hermès, Patrick Thomas, aveva inaugurato la prima boutique del nuovo marchio a Shangai, in un mercato che rappresentava già il secondo al mondo nel lusso, il primo nel mondo per il gruppo francese. L' obiettivo sin dall' inizio era quello di rivitalizzare l' artigianato cinese con il design di 12 stilisti e di fatto creare una vera Hermès cinese dall' idea della direttrice artistica Jiang Qiong er, azionista di minoranza.

A distanza di 10 anni, lo sviluppo del brand Shang Xia (Alto-Basso in cinese), passa dall' accordo con Exor che una volta sottoscritto l' aumento di capitale avrà in portafoglio la quota di maggioranza del marchio. Hermès rimarrà come azionista rilevante accanto anche alla fondatrice Jiang Qiong Er. E potrà contare anche su un interessante plusvalenza da 80 milioni una volta perfezionata l' operazione entro il 2020.

LA STORIA

La partnership mette insieme nel campo del lusso due società a controllo familiare, una con radici in Francia e l' altra in Italia, unite dalla cultura dell' eccellenza (la holding degli Agnelli controlla anche Ferrari). Una carta vincente per aiutare Shang Xia ad acquisire dimensioni globali.

Come per l' investimento nella Via Transportation americana attiva nel campo delle nuove tecnologie, anche in questo caso si tratta di una società giovane, ma già solida. Possiede boutique in posizioni esclusive a Shanghai, Pechino, Chengdu, Hangzhou, Shenzhen, Parigi.

Nell' anno del Covid è riuscita anche a crescere e nel 2021 sono previste nuove aperture a Singapore e Taipei. Partita dagli elementi di arredo, la collezione del brand si è poi estesa all' abbigliamento, alla pelletteria e ai gioielli. In questi 10 anni le sue creazioni sono state apprezzate in tutto il mondo, esposte nei musei più prestigiosi e battute dalle principali case d' asta internazionali.

«Siamo orgogliosi di quanto ha realizzato Shang Xia ripagando la fiducia che avevamo riposto nelle caratteristiche uniche del suo brand. Con Exor condividiamo una profonda cultura familiare e imprenditoriale», ha sottolineato Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermès. «Siamo felici di mettere al servizio di Shang Xia la nostra esperienza nello sviluppo di brand di lusso a livello globale, così come lo spirito imprenditoriale che anima le società di Exor.

Con Hermès aiuteremo Qiong Er a costruire una grande società», ha commenta John Elkann. E del resto, il mercato cinese ha ancora molto da promettere.

