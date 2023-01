AGNELLINO ESPIATORIO – L’EX PRESIDENTE DELLA JUVENTUS, ANDREA AGNELLI, RINVIATO A GIUDIZIO PER L’INCHIESTA PLUSVALENZE, LASCIA I CDA DI EXOR E STELLANTIS: “FACCIO UN PASSO INDIETRO DA TUTTE LE SOCIETÀ QUOTATE. È UNA MIA DECISIONE PERSONALE, CHE HO PRESO D’ACCORDO CON JOHN” – AGNELLI RESTERÀ NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIOVANNI AGNELLI B.V. – PAVEL NEDVED: “SO QUANTI SACRIFICI HAI FATTO” (IN CHE SENSO?)

1. ANDREA AGNELLI, LASCIO CDA EXOR E STELLANTIS

ANDREA AGNELLI MEME BY GNENTOLOGO

(ANSA) - "Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E' una mia decisione personale, che ho preso d'accordo con John, con cui il rapporto rimane strettissimo, AjaY Banga e Tavares. E' la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca". Lo ha annunciato Andrea Agnelli durante l'assemblea della Juventus.

Agnelli resterà, invece, nel cda della Giovanni Agnelli B.V., holding che detiene la maggioranza di Exor. "Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, la mia volontà è, al termine di questa assemblea, di voltare pagina per poter ripartire con entusiasmo e passione, naturalmente dopo qualche giorno di vacanza. Con le assemblee delle società quotate, a cui partecipo come consigliere, farò un passo indietro", ha spiegato Agnelli.

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

"E' stata una mia richiesta, è la mia volontà dopo un periodo così intenso, di poter affrontare il futuro come una pagina bianca, libera e forte. Il passo indietro dalle società quotate è indispensabile per avere una libertà di pensiero, una libertà intellettuale che altrimenti non avrei. Mia moglie e i miei bambini sono stati la parte fondamentale sulla quale mi sono appoggiato" ha aggiunto Agnelli ricordando le parole della moglie Denise in un post sui social a fine novembre. "Non vedo l'ora di ricominciare insieme. Ti amo fino alla fine", ha concluso.

2. JUVE: NEDVED AD AGNELLI, SO QUANTI SACRIFICI HAI FATTO

(ANSA) - "La nostra unione è stata determinante per il nostro lavoro. Sa quanto hai lavorato, quanti sacrifici hai fatto per la Juventus, come sei stato capace di guidare questa società. E' stato un onore grande lavorare insieme". Lo ha detto Pavel Nedved, all'inizio dell'assemblea degli azionisti della Juventus che nominerà il nuovo cda.

meme juventus nedved agnelli

Juve: Agnelli, oggi si chiude capitolo durato quasi 13 anni

(ANSA) - "Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quadi 13 anni che oggi facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l'emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società. Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo in realtà? il calcio fa parte dell'industria dell'intrattenimento, un'industria di 750 miliardi". Lo ha detto Andrea Agnelli, nell'ultima assemblea da lui presieduta.

ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE andrea agnelli deniz akalin andrea agnelli gp monza andrea agnelli ultrà juve striscione contro andrea agnelli

andrea agnelli foto mezzelani gmt211