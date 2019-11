AIF, AHI! - UN ALTRO COMPONENTE DELL'AUTORITÀ FINANZIARIA SI DIMETTE: È JUAN ZARATE, UN'AUTORITÀ MONDIALE ANTIRICICLAGGIO. COSÌ DOPO L'ADDIO DI BRUELHART E ONDENDALL, IL CONSIGLIO È RIDOTTO A DUE SU CINQUE. IL PROBLEMA PRINCIPALE DEL VATICANO ORA È LA RETE DI INRORMAZIONE INTERNAZIONALE, DA CUI L'AIF È TAGLIATA FUORI: LA SEGRETEZZA È STATA VIOLATA DALLE PERQUISIZIONI DEI MAGISTRATI

juan zarate

1/2 Un altro componente del Consiglio direttivo dell’AIF si e’ dimesso: Juan Zarate, un’ autorità mondiale antiriciclaggio. Così dopo dimissioni Bruelhart e Ondendall, il Consiglio e’ ridotto a due su cinque. @Pontifex non dovrà nominare solo il nuovo Presidente dopo #Giappone.

2/2 Il problema principale per il #Vaticano però è’ il

@EGFIU. A seguito del sequestro dei computer da parte dei Pm, l’#Aif e’ tagliata fuori da tutte le informazioni internazionali perché la segretezza e’ stata violata dalla magistratura . Cui prodest? And now what?

