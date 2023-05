PER CONTO DI CHI LAVORA ANDREA ZOPPINI? – CHI C'È DIETRO ALLA LETTERA SCRITTA DAL POTENTE AVVOCATO ROMANO ALLA CONSOB “PER SEGNALARE ANOMALIE INFORMATIVE" SULLE DECISIONI DEI PROXY IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI ENEL? - "STARTMAG": "ZOPPINI PROVA A TOGLIERE QUALCHE CASTAGNA DAL FUOCO DI PAOLO SCARONI", CANDIDATO PRESIDENTE COME NON INDIPENDENTE NELLA LISTA DEL MEF - ZOPPINI HA SOLIDI RAPPORTI CON ASSOGESTIONI, MA "TRA I LUPI DI WALL STREET GIRA VOCE CHE DI RECENTE ABBIA LAVORATO ANCHE PER IL FONDO COVALIS", CHE HA PRESENTATO LA TERZA LISTA PER IL CDA DEL COLOSSO DELL’ENERGIA…