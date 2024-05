AIUTO, MI SI È AMMOSCIATA L’ASTA! - QUEST’ANNO LE VENDITE DI ARTE CONTEMPORANEA SONO CROLLATE DEL 48% - I COLLEZIONISTI NON SONO DISPOSTI A VENDERE I LORO TROFEI A UN PREZZO INFERIORE A QUELLO CHE AVREBBERO POTUTO OTTENERE AL PICCO DEL MERCATO NEL 2021-2022, EPOCA COVID, QUANDO IL DENARO ERA A BUON MERCATO - GLI ACQUIRENTI NON HANNO LA FIDUCIA CHE AVEVANO DUE O TRE ANNI FA: INFLAZIONE E TASSI DI INTERESSE PIÙ ALTI, LE IMMINENTI ELEZIONI USA E LE CRISI GEOPOLITICHE STANNO SPINGENDO MOLTI COLLEZIONISTI A SOSPENDERE I LORO ACQUISTI...

Roberto Frank - https://www.cnbc.com/2024/05/10/art-sales-down-collectors-pull-back.html

aste da christie s 3

Secondo ArtTactic, le vendite all’asta d’arte di Christie’s, Sotheby’s e Phillips nelle prossime due settimane dovrebbero raggiungere un totale di 1,2 miliardi di dollari, in calo del 18% rispetto a un anno fa e quasi la metà del totale delle vendite di maggio 2022. Mercanti ed esperti d’arte affermano che il mercato delle aste d’arte è bloccato a causa dei prezzi.

Sotheby's

Si prevede che le principali vendite d’arte di maggio presso le principali case d’asta saranno in calo rispetto allo scorso anno, poiché acquirenti e venditori facoltosi prendono una pausa dai prezzi frenetici del 2021 e 2022, epoca Covid. Quando il denaro a buon mercato, un mercato azionario in forte espansione e gli stimoli fiscali hanno registrato vendite record.

L’anno scorso, secondo ArtTactic, le aste globali di belle arti sono diminuite del 27% rispetto al 2022 – la prima contrazione del mercato dell’arte dall’inizio della pandemia nel 2020 – e il prezzo medio è sceso del 32%, segnando il calo più grande in sette anni.

giovane uomo con in mano una medaglia – asta sotheby's new york

Durante il primo trimestre di quest’anno, le vendite nella categoria contemporanea e del dopoguerra – la grande fonte di denaro e motore di crescita per il mercato dell’arte negli ultimi anni – sono crollate del 48%, secondo ArtTactic.

Le case d’asta affermano che la domanda da parte degli acquirenti rimane forte. Il problema, dicono, è l’offerta, poiché i collezionisti si trattengono dal vendere i loro trofei per un contesto di mercato migliore. Questa primavera, inoltre, non ci sono grandi collezioni di un unico proprietario in vendita, come la Collezione Macklowe o le Collezioni Paul Allen che hanno contribuito ad alimentare le vendite negli anni precedenti.

basquiat

“Stiamo vedendo ciò che le persone percepiscono come un’offerta più piccola in questa stagione”, ha affermato Brooke Lampley, presidente globale e capo del settore belle arti globale di Sotheby’s.

Commercianti ed esperti d’arte affermano che il mercato dell’arte all’asta è in fase di stallo sul prezzo, con i venditori che non sono disposti a ottenere un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere al picco del mercato nel 2021-2022. Gli acquirenti, nel frattempo, chiedono sconti a causa dell’aumento dei tassi di interesse, di un anno elettorale incerto e dell’incertezza geopolitica.

aste da christie s 2

“I venditori vogliono il 20% in più e gli acquirenti vogliono il 20% in meno”, ha affermato Philip Hoffman, CEO di Fine Art Group, una società di consulenza e finanza artistica. “C’è una situazione di stallo.”

I commercianti dicono che gli acquirenti di oggi non hanno la fiducia che avevano due o tre anni fa: inflazione persistente, tassi di interesse più alti, timori di un rallentamento dell’economia, le imminenti elezioni e le crisi geopolitiche stanno spingendo molti collezionisti a sospendere i loro acquisti.

george dyer

“Le persone si sentono titubanti”, ha detto Andrew Fabricant, capo ufficio operativo di Gagosian, la mega-galleria e concessionaria. ”È un anno elettorale, c’è la situazione con la Fed, taglieranno o no. Il costo del denaro è relativamente alto rispetto a qualche anno fa.”

Anche gli acquirenti che hanno i soldi e sono disposti a pagare non acquistano, perché secondo gli esperti c’è una carenza di opere d’arte di alto livello in vendita all’asta.

“I nostri clienti hanno un sacco di soldi”, ha detto Hoffman. “La domanda che si pongono è: ‘Dovremmo entrare nel mercato dell’arte in questo momento?’”

francis bacon two studies of george dyer with dog 1

Mentre le vendite primaverili in genere comprendono più di una dozzina di opere offerte per più di 30 milioni di dollari ciascuna, quest’anno ce ne sono solo alcune.

Le opere più costose di questa stagione d’asta includono il “Ritratto di George Dyer accovacciato” di Francis Bacon del 1966, parte di una serie di 10 ritratti famosi e monumentali che Bacon fece di Dyer tra il 1966 e il 1968. È in vendita da Sotheby’s per una cifra stimata tra i 30 ei 50 dollari. milioni.

Christie’s presenta una grande opera di Brice Marden, morto l’anno scorso, chiamata “Event”, stimata tra i 30 ei 50 milioni di dollari. Contiene anche un’opera iconica del 1982 di Jean-Michel Basquiat, intitolata “La versione italiana di Popeye non ha carne di maiale nella sua dieta”, stimata 30 milioni di dollari.

Eppure collezionisti e consulenti d’arte affermano che sono pochi, se non nessuno, i capolavori capaci di creare entusiasmo in questa stagione.

sotheby's 5

Allo stesso tempo, gli esperti d’arte affermano che questo è un buon momento per andare a caccia di occasioni, date le prospettive a lungo termine per il mercato dell’arte.

“Penso che se si riescono a ottenere accordi con prezzi pre-2022 e se c’è qualcosa di buona qualità, ora è il momento di acquistare”, ha detto Hoffman. “La mia prospettiva per il mercato dell’arte per i prossimi 10 anni è che sarà un investimento favoloso. È un ottimo momento per comprare, non il momento migliore per vendere.”

no 7 di rothko

Mentre le vendite all’asta sono deboli, le vendite nei mercati privati e nelle gallerie rimangono forti, dicono i consulenti. Le vendite di nuove opere nelle gallerie dipendono meno dai rendimenti degli investimenti e sono quindi meno sensibili alla volatilità economica e del mercato azionario. Le case d’asta registrano una forte crescita anche nelle vendite private, dove mediano un accordo direttamente tra acquirente e venditore senza asta pubblica.

Christie’s ha venduto un dipinto di Mark Rothko al miliardario degli hedge fund Ken Griffin all’inizio di quest’anno per più di 100 milioni di dollari, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNBC. I collezionisti affermano che la vendita privata di un’opera trofeo comporta meno rischi di un fallimento dell’asta, che può danneggiare il valore dell’opera.

aste da christie s 1 nudi asta sothebys

sotheby's 7