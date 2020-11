CHE BANCA CHE FA - A MILANO BANCHIERI IN AGITAZIONE: SI CORRE PER ACCASARSI CON I PARTITI MIGLIORI, MA SOPRATTUTTO PER EVITARE DI RESTARE CON IL CERINO IN MANO (OVVERO DA SOLI O IN COPPIA CON MPS) - CASTAGNA NON VUOLE CEDERE IL POTERE A CIMBRI E BPM TRATTA CON AGRICOLE, MA INTESA NON FA SALTI DI GIOIA CHE ARRIVI LA BANCA FRANCESE A MILANO - MUSTIER VUOLE SIENA A ZERO EURO E SENZA IL MACIGNO DEI DEBITI. MA RISCHIA LA POLTRONA - IL PIANO DI GUALTIERI: BPER-BPM-MPS