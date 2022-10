9 ott 2022 14:30

ALTAVILLA, ALTA TENSIONE – IL TESORO HA FRETTA DI CONCLUDERE LA PRIVATIZZAZIONE DI ITA PRIMA CHE ARRIVI IL GOVERNO MELONI: È QUESTA LA RAGIONE DEL BLITZ DEI SEI MEMBRI DEL CDA CONTRO IL PRESIDENTE, ACCUSATO DI VOLER RALLENTARE L'OPERAZIONE – MA LA TRATTATIVA CON CERTARES, BENCHÉ ESCLUSIVA, NON È BLINDATA, E ALTAVILLA (A RAGIONE) NON TROVA GIUSTO FAR CONOSCERE I DATI ECONOMICI DELLA COMPAGNIA A QUELLA CHE È ANCORA CONCORRENZA, CIOÈ DELTA E AIR FRANCE. UN’EVENTUALE “REDISTRIBUZIONE” DELLE DELEGHE SAREBBE VISTA COME UNA SCONFESSIONE. E SE COSÌ FOSSE, ALTAVILLA SI DIMETTERÀ