AMAZON INIZIA A SOSTITUIRE GLI UMANI CON I ROBOT - AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DELLA CONSEGNA DEI PACCHI CON I DRONI - SI TRATTA DI VELIVOLI CHE POTRANNO VIAGGIARE FINO A 23 CHILOMETRI E CONSEGNARE PACCHI DI PESO INFERIORE AI 2,5 KG IN MENO DI MEZZ’ORA - L’APP “STYLESNAP” CHE SFRUTTA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER FARE RICERCHE PARTENDO DA UN'IMMAGINE…

Francesco Semprini per “la Stampa”

il drone di amazon in volo

Con il drone di Amazon il «pacco» arriva in mezz'ora. Il colosso di Jeff Bezos conquista un' altra frontiera lanciando «nel giro di pochi mesi» il servizio di consegne con velivoli senza pilota. Il recapito è affidato a droni ibridi che potranno viaggiare fino a 15 miglia (circa 23 km) di distanza e consegnare pacchi di peso inferiore a 2,5 kg in meno di mezz'ora.

L' impiego del drone sarà una delle opzioni disponibili al cliente per ottenere la consegna del prodotto acquistato sul sito di e-commerce in tempi utili, come spiega Jeff Wilk, responsabile «worldwide consumer» del colosso con sede a Seattle . E consentire pertanto di abbattere ulteriormente i tempi di consegna per il servizio «Premium», come anticipato dall' azienda a inizio anno.

drone amazon

Il progetto già annunciato nel 2013 ha registrato un importante avanzamento grazie agli esperimenti pilota condotti nel Regno Unito a partire dal 2016. Il drone di Amazon che andrà ad arricchire la flotta di Amazon Prime Air, è stato presentato il 5 giugno a Las Vegas. La navigazione è resa possibile da telecamere e sensori ottici che gli consentono di muovere evitando ostacoli statici e in movimento.

Grazie all' impiego di tale tecnologia il colosso di Bezos ha ottenuto il via libera alla fase di sperimentazione della Federal aviation administration (Faa), l' autorità americana che si occupa della regolamentazione dei traffici aerei. Si tratta di apparecchi che possono «decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero, e conservano stabilità anche in presenza di forti venti», sottolinea Wilk.

LO «SHAZAM DEI VESTITI»

drone amazon prime 2013

A conferma dell' impegno di Amazon su tutti i fronti della logistica e del commercio elettronico, la società ha annunciato di voler incrementare le vendite di capi d'abbigliamento lanciando uno «Shazam dei vestiti», in grado di consigliare cosa comprare partendo dalla foto di un outfit. La novità si chiama StyleSnap è sarà disponibile agli utenti come una funzionalità integrata nella app di Amazon. Sfrutta l' intelligenza artificiale per fare ricerche partendo da un' immagine.

Per usarla basta selezionare l'opzione e caricare la foto o lo screenshot di un capo oppure di un outfit visto su una rivista o addosso a una influencer di Instagram. Un' offensiva a tutto campo quella di Amazon che tuttavia nella sfida per la conquista dei cieli si trova in buona compagnia. A farle concorrenza arriveranno presto i Google Wings sviluppati dalla società di Mountain View, che in aprile ha ottenuto il via libera da parte della Faa per far effettuare consegne con droni.