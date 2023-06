AMAZON TREMA: TIKTOK SI DÀ ALL’E-COMMERCE – IL SOCIAL CINESE PRESTO VENDERÀ I PRODOTTI DIRETTAMENTE, ATTRAVERSO UNA NUOVA SEZIONE, CHIAMATA “TRENDY BEAT”. VERRÀ SFRUTTATO IL PRECISISSIMO ALGORITMO DELL'APP PER PUBBLICIZZARE E SMERCIARE GLI OGGETTI PIÙ POPOLARI NEI VIDEO, COME STRUMENTI PER L’IGIENE PERSONALE O PER LE ATTIVITÀ DI CASA – IL PIANO SI CHIAMA “PROGETTO S” E IL MODELLO SONO SHEIN E TEMU…

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

TikTok sta ampliando la sua offerta di vendita al dettaglio online: la sua società madre cinese venderà prodotti attraverso l'app di video virali, cercando di sfidare rivali come Shein e Amazon.

Nelle ultime settimane, gli utenti del Regno Unito hanno iniziato a vedere una nuova funzione di shopping all'interno dell'app TikTok chiamata "Trendy Beat", una sezione che offre articoli che si sono dimostrati popolari nei video, come strumenti per estrarre il cerume o spazzolare i peli di animali domestici dai vestiti. Scrive il Financial Times.

Tutti gli articoli pubblicizzati vengono spediti dalla Cina, venduti da una società registrata a Singapore e di proprietà della ByteDance, società madre di TikTok con sede a Pechino, secondo quanto riportato nei documenti e da persone che hanno familiarità con le operazioni.

Il modello, simile al modo in cui Amazon produce e promuove la propria gamma di articoli più venduti, rappresenta un grande cambiamento rispetto all'attuale mercato degli acquisti di TikTok. Attualmente permette ad altri venditori di vendere articoli attraverso TikTok Shop, che poi prende una piccola commissione.

ByteDance, invece, prenderà tutti i proventi delle vendite effettuate attraverso la funzione Trendy Beat di TikTok, secondo quanto dichiarato da quattro persone che hanno familiarità con l'operazione.

TikTok ha dichiarato che sta attualmente testando la funzione. "Esploriamo sempre nuovi modi per migliorare l'esperienza della nostra comunità e siamo nelle prime fasi di sperimentazione di nuove funzioni di shopping", ha dichiarato la società.

ByteDance è alla ricerca di nuove entrate che possano giustificare la sua valutazione di 300 miliardi di dollari, che la rende la start-up privata più quotata al mondo, in vista di un'offerta pubblica iniziale prevista nei prossimi due anni.

Lo sforzo per iniziare a vendere i propri prodotti è noto internamente come "Progetto S", secondo sei persone che hanno familiarità con le delibere interne. Hanno aggiunto che ByteDance sta costruendo un'unità di vendita al dettaglio online per sfidare gruppi come il marchio di fast-fashion Shein e l'app gemella di Pinduoduo, Temu, un sito che vende prodotti a basso costo e che è molto presente sui social media.

Il Progetto S è guidato da Bob Kang, capo dell'e-commerce di ByteDance, che di recente ha viaggiato da Shanghai per coordinare gli sforzi negli uffici di TikTok a Londra, secondo due dipendenti. TikTok ha dichiarato che Kang si trova nel Regno Unito per una serie di motivi e che riferisce all'amministratore delegato dell'applicazione, Shou Zi Chew.

Il Progetto S utilizza la conoscenza di TikTok degli articoli che stanno diventando virali sull'applicazione, consentendo a ByteDance di acquistare o produrre direttamente tali articoli, secondo le persone a conoscenza del piano. L'azienda ha poi promosso pesantemente i prodotti Trendy Beat rispetto ai venditori rivali su TikTok.

TikTok ha dichiarato che il marchio si avvaleva di una rete di fornitori per produrre gli articoli della sua offerta Trendy Beat. Per potenziare la propria attività di e-commerce, ByteDance ha assunto dipendenti di Shein, come hanno dichiarato due dipendenti.

"Bob Kang è ossessionato da Temu e dal replicarne il successo, e pensa di poterlo fare inserendosi nel processo di fornitura e vendita", ha dichiarato un'altra persona che ha familiarità con la strategia nel Regno Unito.

ByteDance sta spingendo per espandere l'offerta di ecommerce di TikTok per replicare il successo di Douyin, la sua app gemella cinese, che ha raggiunto vendite per oltre 10 miliardi di prodotti all'anno. ByteDance ha generato vendite per 85 miliardi di dollari nel 2022, la maggior parte delle quali derivano dalla sua attività in Cina.

Il marketplace di TikTok, TikTok Shop, ha avuto successo nei mercati del sud-est asiatico, tra cui l'Indonesia e il Vietnam, ma sta ancora lottando per guadagnare trazione nel Regno Unito, dove è stato lanciato più di due anni fa, secondo quanto riferito da più persone che hanno familiarità con le operazioni.

Il mese scorso TikTok ha subito una significativa ristrutturazione nel tentativo di rifocalizzare i suoi sforzi di e-commerce sui mercati esistenti, come il Regno Unito, invece di intraprendere una più ampia espansione internazionale in altri mercati occidentali.

I precedenti tentativi di scimmiottare il modello di Shien e Temu sono falliti. Due dipendenti di ByteDance hanno dichiarato che tre applicazioni di shopping di ByteDance - Dmonstudio, Fanno e If Yooou - sono state chiuse o abbandonate.

"ByteDance ha capito di voler costruire un marchio autonomo nell'app TikTok invece di creare un'app indipendente come Shein e Temu", ha dichiarato uno dei dipendenti.

La pagina degli acquisti di Trendy Beat la collega a una società chiamata Seitu, registrata a un indirizzo di Singapore. Tre persone che hanno familiarità con Project S hanno detto che Seitu è di proprietà di ByteDance e TikTok ha confermato che si tratta di una filiale.

Secondo i registri pubblici, Seitu è anche collegata a If Yooou, un'attività di vendita al dettaglio di proprietà di ByteDance. Lim Wilfred Halim, responsabile del settore antifrode e sicurezza del commercio elettronico globale di TikTok a Singapore, è registrato come direttore di Seitu.

