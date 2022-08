10 ago 2022 13:50

ANCHE I MERCATI SONO IN CAMPAGNA ELETTORALE - L’AGENZIA DI RATING MOODY’S PREPARA LA MAZZATA PER L’ITALIA: CONFERMA IL GIUDIZIO SU BANCHE, UTILITY E SOCIETÀ PARTECIPATE, MA PEGGIORA L’OUTLOOK. LE PROSPETTIVE SONO NEGATIVE. È UN MESSAGGIO CHIARO IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE: SE VINCE LA DESTRA, SI SCATENERÀ L’ARMAGEDDON FINANZIARIO. MA, PER ORA, LO SPREAD RIMANE STABILE. ALMENO FINCHÉ LA BCE NON SPEGNE IL BAZOOKA…