[…] Tempi duri per i facoltosi della tecnologia mondiale: i 20 uomini più ricchi delle "big tech", nell'ultimo anno, hanno perso qualcosa come mezzo trilione di dollari di patrimonio. Circa 502 miliardi di euro, insomma. Che è più del valore di tutte le società dell'indice Standard & Poor's 500 messe insieme, tranne sette (ossia l'indice delle 500 maggiori società statunitensi quotate a Wall Street).

Lo rileva il Wall Street Journal, che cita un'analisi del Bloomberg Billionaires Index, la classifica mondiale dei super ricchi divisi per la "categoria" a cui devono le loro fortune.

[…] Ebbene: i grandi nomi delle tecnologia - come il papà di Facebook e Meta Mark Zuckerberg, il fondatore di Windows Bill Gates ma pure il co-creatore di Google Larry Page - negli ultimi dodici mesi hanno detto addio complessivamente a più di 480 miliardi di dollari del loro patrimonio. Il motivo? Da cercare innanzitutto nei ribassi del valore di mercato che negli ultimi mesi hanno interessato le azioni delle "big tech companies", i giganti del web e della tecnologia.

L'ultimo in ordine di tempo a dover fare i conti con la "crisi" […] è stato Jeff Bezos, il patron di Amazon, che due giorni fa ha annunciato il peggior bilancio degli ultimi due decenni. Colpa, con ogni probabilità, anche del rallentare della pandemia, che aveva messo l'acceleratore agli acquisti online. E un ruolo, secondo gli analisti, potrebbe averlo avuto pure il dollaro forte, che avrebbe scoraggiato l'acquisto di azioni del gigante del commercio online.

Un dato non certo drammatico, per Bezos: nel secondo trimestre del 2022, infatti, Amazon è cresciuta "solo" del 7,2 per cento rispetto all'anno precedente, con un fatturato superiore a 120 miliardi di dollari. […]

[...] Ma se Bezos "piange", Zuckerberg di certo non ride. Due giorni fa, infatti, le azioni di Meta (la compagnia che riunisce sotto un'unica bandiera Facebook, Whatsapp e Instagram, per citare solo i social più rilevanti), hanno perso in 24 ore il 25 per cento del loro valore. Portando a 263 miliardi il valore complessivo della società, con un calo di oltre il 70 per cento rispetto all'inizio dell'anno. [...]