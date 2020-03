ANCHE I RICCHI SONO CONTAGIATI – IL CORONAVIRUS HA FATTO PERDERE 444 MILIARDI ALLE 500 PERSONE PIÙ FACOLTOSE DEL MONDO. SOLTANTO I PRIMI TRE (BEZOS, GATES, ARNAULT) HANNO VISTO I LORO PORTAFOGLI SVUOTARSI DI 30 MILIARDI NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO – TUTTA COLPA DEL TRACOLLO DI WALL STREET DELLA SCORSA SETTIMANA, LA PEGGIORE DAL 2008. LE BORSE MONDIALI HANNO BRUCIATO 6 ''TRILLION'' (6MILA MILIARDI $)

Il coronavirus taglia di 444 miliardi di dollari il portafoglio dei 500 più ricchi al mondo. Secondo un'elaborazione dell'agenzia di stampa Bloomberg, Jeff Bezoz, fondatore di Amazon, Bill Gates cofondatore di Microsoft e Bernard Arnault, presidente di Lvmh, ossia tre uomini più ricchi al mondo hanno perso circa 30 miliardi di dollari in pochi giorni. Quanto a Elon Musk, 25esimo nella classifica globale, ha visto andare in fumo 9 miliardi di dollari, dimezzando così la crescita di valore di Tesla da inizio 2020.

Il tutto in ragione dello scivolone di Borsa di questa settimana, con il Dow Jones giù del 12%, la peggiore performance dal 2008. Le borse mondiali hanno bruciato 6 trilioni di dollari, ossia 6 mila miliardi di dollari.

Anche il re degli investitori value, Warren Buffett, ha subito perdite per 8,8 miliardi di dollari ma il guru di Omaha si è detto per nulla turbato, anzi «abbastanza certo che le azioni nel corso del tempo faranno meglio rispetto ai titoli di debito di lungo termine a tasso fisso». Le azioni, ha ribadito Buffett «di gran lunga la miglior scelta di lungo termine per un investitore che non utilizza denaro preso a prestito e che riesce a controllare le sue emozioni».

Secondo la classifica sulla ricchezza globale stilata da Bloomberg, l'80% dei miliardari è ora in rosso quest'anno. E c'è chi ha assistito a perdite consistenti sul proprio patrimonio: come il presidente della Carnival Micky Arison, ad esempio, che ha perso 1 miliardo di dollari questa settimana dopo la vicenda della Dimond Princess, a bordo della quale sono morti diversi passeggeri in Giappone, causa coronavirus.

