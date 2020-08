ANCHE L’ITALIA, NEL SUO PICCOLO, È UN PARADISO FISCALE – VI RICORDATE DELLA LEGGE ATTIRA-PAPERONI DI RENZI? DAL 2017 A OGGI SONO 784 I SUPER RICCHI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA FISCALE NEL NOSTRO PAESE, PAGANDO UNA TASSA FISSA DI 100MILA EURO L’ANNO (UNA MISERIA). LA PROVENIENZA? C’È DI TUTTO: IN TESTA I BRITANNICI, POI FRANCESI, SVIZZERI E BRASILIANI...

Settecentottantaquattro. Eccoli, quelli che la narrazione dell'epoca aveva descritto come "Paperoni". I ricchissimi ai quali il governo di Matteo Renzi aveva fatto la corte, al punto da sfornare una legge per consentire ai nababbi che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia di pagare sulle proprie attività economiche estere una tassa fissa di 100 mila euro l'anno.

Una miseria, considerato il target al quale il beneficio era rivolto. E quattro anni fa, quando la cosa spuntò nella legge finanziaria per il 2017, approvata giusto una settimana dopo la sconfitta di Renzi al referendum costituzionale, fiorirono discussioni e polemiche.

C'è stato anche chi si è spinto, come il Financial times, a qualificare l'Italia come una specie di paradiso fiscale proprio grazie a quel delizioso forfait. Questo dopo la Brexit. Ma ancor prima del voto britannico i più maligni non mancarono di sottolineare come fra i beneficiari ci fosse Davide Serra, il finanziere grande amico e sostenitore di Renzi, che aveva voluto con forza quella norma.

Nel primo anno di applicazione, il 2017, i facoltosi che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia sono stati 99. Nel secondo anno, il 2018, più del doppio: 264. E nel terzo, il 2019, addirittura 421. Per un totale, alla fine dello scorso anno, appunto di 784.

Quanto ai Paesi di provenienza, c'è di tutto. In testa alla classifica ci sono soggetti arrivati dalla Gran Bretagna. Fra il 2017 e il 2018 ce ne sono stati ben 78 che hanno presentato l'apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Poi dalla Francia: 58. Quindi dalla Svizzera: 32. E dal Brasile: 25. Con una particolarità per questi ultimi, come per gli altri 8 che si sono trasferiti in Italia dall'Argentina, i 3 giunti dal Venezuela e l'unico peruviano. E cioè che si tratta per la quasi totalità di oriundi eredi di famiglie che si sono arricchite enormemente dopo essere emigrate in Sudamerica.

