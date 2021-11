ANCHE TIKTOK VA ALLA GUERRA DELLO STREAMING – L’APP DI TIKTOK È ARRIVATA SUI NUOVI MODELLI DI SMART TV NEGLI STATI UNITI E IN CANADA - L'APPLICAZIONE CONSENTE DI GUARDARE I VIDEO PUBBLICATI NEL SOCIAL NETWORK CINESE DAL SALOTTO DI CASA - E' UN MODO PER SFIDARE I COLOSSI DELLO STREAMING COME NETFLIX, DISNEY E AMAZON, MA ANCHE YOUTUBE, CHE NEL DICEMBRE DEL 2020, SOLO NEGLI STATI UNITI, HA REGISTRATO OLTRE 120 MILIONI DI UTENTI DA SMART TV…

tiktok in televisione 1

Da www.lastampa.it

Dopo la partnership con Amazon Fire Tv dello scorso mese, l'app Tv di Tiktok è arrivata su nuovi modelli di smart Tv negli Stati Uniti e in Canada, dai dispositivi Lg (per le piattaforme che vanno dalla webOS 4.0 del 2018 alla webOS 6.0 del 2021) fino ai Samsung, passando per quelli con sistema operativo Android e per Google Tv.

tiktok in televisione 2

L'applicazione consente di guardare i brevi e popolari video pubblicati nel social network cinese sulla televisione del salotto di casa. Uno schermo che finora era usato per fare zapping tra i contenuti a pagamento proposti da Netflix & Co, ma anche per fruire di quelli gratuiti caricati su YouTube.

Così se l'iniziativa di Tiktok punta a offrire agli utenti la possibilità di vedere insieme a famiglia e amici le clip, questa ha come effetto indiretto quello di allargare lo scontro con YouTube su un terreno diverso da quello degli smartphone.

tiktok in televisione 3

Sempre più persone sono ormai abituate a trasmettere i filmati presenti nella piattaforma di streaming di proprietà di Google sulle loro televisioni. Nel dicembre del 2020, solo negli Stati Uniti, oltre 120 milioni di persone hanno guardato questi contenuti sui grandi schermi di casa. A marzo di quell'anno, erano un poco meno, oltre 100 milioni.

tiktok in televisione 4

Ma simili tendenze si sono registrate in altri Paesi, dal Brasile (40 milioni) al Canada (10 milioni), dal Regno Unito (20 milioni) al Giappone (15 milioni). L'ultima applicazione introdotta da Tiktok fornisce una sorta di palinsesto addizionale in Tv che farà a gara con i contenuti di YouTube per conquistare l'attenzione degli utenti.

tiktok in televisione 5

Bytedance aveva già introdotto questa novità per le Tv Android e per Google Tv in Germania, Francia e Regno Unito nel febbraio del 2021. L'applicazione poi è diventata disponibile nel Regno Unito per le tv a marchio Samsung: l'azienda sudcoreana aveva poi annunciato che questa possibilità sarebbe stata estesa alla maggior parte delle smart tv negli Usa nel corso del 2021.

tiktok in televisione 6

Come funziona l'app Tv di Tiktok

Una volta installata l'applicazione sul dispositivo attraverso Google Play, l'utente può effettuare l'accesso usando le credenziali dell'account già utilizzato sullo smartphone. A quel punto possiamo selezionare quale contenuto vedere attraverso i feed "For you" e "Following", ma c'è anche la pagina "Discover" che ci permette di navigare tra tanti contenuti e categorie, dagli sport ai viaggi, dagli animali alle clip più divertenti.

Anche nella versione televisiva viene conservato il formato verticale dei video: nella parte destra e sinistra dello schermo verranno visualizzate le informazioni relative al filmato che si sta guardando, come il titolo, l'autore, il numero di like e commenti.

Un terreno di scontro

tiktok in televisione 7

A causa della pandemia abbiamo trascorso molto più tempo in casa tra il 2020 e il 2021 e le nostre abitudini sono un po' cambiate. Questo sicuramente ha contribuito alla crescita del consumo di contenuti in streaming attraverso le smart tv.

Tuttavia, si tratta di una tendenza che era già in corso e che, dopo il boom del consumo di video da pc e cellulare, ci ha riportato a usare la televisione in modo molto diverso rispetto al passato, quando tutti guardavano gli stessi programmi alla stessa ora e nello stesso posto.

tiktok in televisione 8

Tra i servizi di streaming, Netflix è quello che detiene la quota più grande del mercato statunitense (34,4 per cento) secondo i dati raccolti da Statista e relativi al 2021. Al secondo posto c'è YouTube (27 per cento), seguito da Hulu (20,3 per cento), Amazon video (13,6 per cento) e Disney+ (4,6 per cento).

tiktok in televisione 9

Un'analisi di Google mostra inoltre che oltre 100 milioni di persone ogni mese solo negli Stati Uniti guarda i contenuti di YouTube in televisione, al punto che il colosso tech ha sviluppato nuovi servizi per gli inserzionisti che si focalizzano sui video visualizzati attraverso le tv connesse a internet.

Un'altra ricerca, realizzata da eMarketer, dice che 113,1 milioni di utenti di YouTube negli Stati Uniti, il 52,8 per cento del totale, ha guardato i contenuti della piattaforma sulle smart tv nel 2020: un numero destinato a crescere e a raggiungere i 130,8 milioni (vale a dire il il 57,7 per cento del totale) entro il 2022.

tiktok in televisione 10

Considerato questo trend, la nuova applicazione di Tiktok ora disponibile sul mercato nordamericano aggiunge un nuovo concorrente nell'arena delle visualizzazioni realizzate attraverso le smart tv.

Certo, gli utenti che preferiscono guardare video più lunghi non rinunceranno ai contenuti offerti YouTube: sempre negli Usa, infatti, una ricerca ha mostrato che il tempo trascorso a guardare contenuti di YouTube più lunghi di 30 minuti è cresciuto del 90 per cento in un periodo di 12 mesi.

tiktok in televisione 11

Tuttavia, non si può escludere che la crescente diffusione di Tiktok e la popolarità di alcuni contenuti della piattaforma non portino più persone a utilizzare l'app attraverso la tv, soprattutto dopo la decisione di Bytedance di estendere fino a tre minuti la lunghezza massima delle clip realizzabili. Alimentando ulteriormente la rivalità tra le due piattaforme, già molto forte sui più piccoli schermi degli smartphone.

tiktok in televisione 12

Lo scorso settembre un report della società di analisi App Annie aveva rilevato che gli utenti del social network cinese trascorrono più tempo ogni mese a guardare contenuti rispetto a quelli di YouTube negli Usa: più nel dettaglio, a giugno del 2021 gli iscritti a Tiktok avevano visto oltre 24 ore di clip al mese, superando le 22 ore e 40 minuti visualizzate attraverso l'app di Google. Una differenza che nel Regno Unito è ancora più evidente, 26 ore su Tiktok contro le 16 su YouTube.

tiktok in televisione 13

Tuttavia, questi numeri riguardano solo i dispositivi Android. Inoltre, YouTube conserva il primato in termini di tempo trascorso sulla piattaforma in assoluto, visto che vanta più di 2 miliardi di utenti attivi al mese, oltre un miliardo di ore di video viste ogni giorno e più di 500 ore di contenuti caricate ogni minuto.

tiktok in televisione 14

Detto questo, però, anche la crescita della piattaforma di ByteDance non si arresta: Tiktok vanta ora un miliardo di utenti attivi al mese, i suoi iscritti sono aumentati del 45 per cento rispetto all'estate del 2020, e lo scorso maggio era stata l'applicazione non di giochi più scaricata al mondo, con 80 milioni di nuove installazioni.

tiktok in televisione 15

Questi dati contribuiscono a spiegare la decisione di Google di lanciare il servizio YouTube Shorts, clip di 60 secondi girati in verticale, molto simili a quelli di Tiktok.