28 ago 2020 13:40

ANCHE WALMART BUSSA ALLA PORTA DI TIKTOK – LA CATENA DI DISTRIBUZIONE PIÙ GRANDE DEL MONDO È PRONTA AD ALLEARSI CON MICROSOFT PER ACQUISTARE L’APP. CHE NEL FRATTEMPO, ANDATO VIA IL CEO KEVIN MAYER, NON HA PIÙ INTENZIONE DI FARSI VEDERE INDIPENDENTE DALLA CASA MADRE CINESE – IN CAMPO C’È ANCHE ORACLE DI LARRY ELLISON (AMICO DI TRUMP) CHE HA MESSO SUL PIATTO 20 MILIARDI, MA…