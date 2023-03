ANDATE E INDEBITATEVI TUTTI – TRA L'IMPENNATA DELL’INFLAZIONE E GLI STIPENDI FERMI DA 30 ANNI, SEMPRE PIÙ ITALIANI FANNO ACQUISTI A RATE PER CERCARE DI FAR QUADRARE I BILANCI FAMILIARI – AMAZON CONSENTE IL PAGAMENTO IN 12 SOLUZIONI A TASSO ZERO, PAYPAL PROPONE TRE TRANCHE SENZA INTERESSI. CI SONO POI SCALAPAY, KLARNA E CLEARPAY… – MA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI “NASCOSTE” E AI COSTI DELLE CARTE REVOLVING, CHE ARRIVANO A UN TASSO MEDIO DEL CREDITO DEL 25%...

Aumentano gli italiani che affrontano le spese di casa o fanno shopping, sfruttando le rate. Una filosofia che se negli anni scorsi era stata favorita dai tassi a zero della Bce, ora che il costo del denaro è tornati a salire, dilazionare i pagamenti è diventato per molti un modo per far quadrare i bilanci dopo l’impennata dall’inflazione. Anche perché nel nostro Paese gli stipendi sono praticamente fermi a trent’anni fa […]

I prodotti nuovi di qualsiasi marca e i dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati consentono il pagamento in 5 o 12 rate senza interessi dove è presente l'opzione "rate mensili" come metodo di pagamento nella pagina di dettaglio del prodotto. Ma in caso di mancato pagamento, Amazon può annullare la registrazione del dispositivo e disabilitare la capacità di accedere ai relativi contenuti.

PayPal, invece, mette a disposizione da 30 euro fino a 2000 euro da dividere in tre rate senza interessi, la prima da versare al momento dell’acquisto. Il mancato pagamento dei rimborsi mensili potrebbe avere conseguenze gravi, tra cui la promozione di un’azione legale da parte di PayPal nei confronti dell’utente, e potrebbe comportare criticità per l’ottenimento di altri finanziamenti, anche con terzi creditori. […]

Il cosiddetto «Buy now, pay later», permette di pagare in tre rate senza interessi. Scalapay, per esempio, accetta tutte le principali carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Visa, Mastercard e American Express e, tramite un codice a barre (che si dovrà presentare in cassa) direttamente dal proprio account, offre la possibilità di effettuare il pagamento dilazionato in 3 rate mensili direttamente in negozio.

Klarna, invece, tramite l’app dedicata, da cui è possibile gestire tutti i movimenti, consente di effettuare acquisti online e pagare in 3 rate senza interessi con una lunga serie di marchi di prodotti. Anche Clearpay permette ai clienti di fare acquisti online e pagare a rate, sempre a interessi zero e senza costi nascosti: una subito, la seconda dopo 30 giorni e la terza nei successivi 30 giorni. […]

Negli scorsi anni molti beni di consumo venivano offerti a tasso zero. Ma con il brusco aumento dei tassi della Bce le cose sono cambiate e si arriva a pagare anche più del 10%. Prima di acquistare, quindi alle condizioni: per esempio 10mila euro di finanziamento in 2 anni al tasso del 6,5% prevede una rata mensile di 445,46 euro, ovvero 10.691,10 euro totali da versare, di cui 691,1 di interessi. Lo stesso finanziamento a 5 anni al tasso dell’11% comporta una rata «dimezzata» a 217,42 euro ma il totale degli interessi nei 5 anni ammonta a 3.045 euro contro i 691 dovuti per 2 anni di prestito.

Attenzione infine alle condizioni, a partire dal TAG, delle carte revolving: il loro funzionamento prevede che il plafond accordato al cliente sia ricostituito gradualmente attraverso pagamenti periodici. L'utilizzo implica il pagamento di rate comprensive di una quota di interessi, spesso salati: l’ultima fotografia di Banca d’Italia segnala che il tasso medio del credito revolving era al 16,99% con punte fino al 25 per cento.

