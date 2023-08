UN ANELLO PER DOMARLI - SAMSUNG HA INIZIATO LA PRODUZIONE DEL "GALAXY RING", UN ANELLO HI-TECH PENSATO PER MONITORARE I PARAMETRI VITALI E PER CONTROLLARE GLI OGGETTI IN CASA - LO "SMART RING" SARÀ ANCHE IN GRADO DI RIPRODURRE I COMANDI DI UN UTENTE ALL'INTERNO DEL METAVERSO - PRIMA DELL'ENTRATA IN COMMERCIO, L'ANELLO DOVRÀ RICEVERE L'APPROVAZIONE DALLE VARIE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE POTREBBE ARRIVARE ENTRO...

samsung galaxy ring 6

(ANSA) - Si parla da anni di Ring, l'anello hi-tech sviluppato da Samsung. Questa volta però, sembra che l'accessorio, pensato sia per monitorare i parametri vitali che controllare gli oggetti connessi in casa, sia più vicino alla realtà. Stando alle fonti ascoltate dal sito coreano Elec, la produzione del cosiddetto Galaxy Ring dovrebbe partire entro il mese di agosto, con la consegna dei primi esemplari nei mesi successivi.

samsung galaxy ring 5

Vale la pena ricordare che Samsung terrà un evento di presentazione durante la fiera Ifa di Berlino a inizio settembre, dove non sono escluse novità in merito. "Uno smart ring è un dispositivo indossabile a forma di anello" scrive Elec. "Un'app per smartphone potrà raccogliere e visualizzare le informazioni sulla salute grazie a vari sensori montati sul dispositivo. Non è ancora stato deciso se produrre in serie o meno il Galaxy Ring, che è attualmente in una fase di 'sviluppo preventivo'. In questo processo, vengono presi in considerazione lo spessore e le prestazioni delle parti necessarie perché il prodotto funzioni".

samsung galaxy ring 4

La testata coreana ricorda inoltre che, per ricevere l'approvazione dalle varie organizzazioni internazionali, come la Food and Drug Administration degli Stati Uniti posso volerci fino a 12 mesi. Una possibilità per ridurre i tempi sarebbe quella di non posizionare il Galaxy Ring come strumento per il monitoraggio della salute, limitandolo però in molte delle sue attività promesse. Un altro ambito di utilizzo dell'anello potrebbe essere il metaverso.

samsung galaxy ring 3

Dotato di sensori di movimento, il Ring sarebbe in grado di riprodurre i comandi di un utente all'interno di mondi di realtà virtuale e aumentata, al posto di un gamepad. A maggio di quest'anno, Samsung ha ufficializzato una partnership con il produttore di semiconduttori Qualcomm e Google per progetti di realtà estesa o mista.

samsung galaxy ring 1 samsung galaxy ring 2