PIER SILVIO INTERNATIONAL: ''CERCHIAMO SOCI IN EUROPA PER SFIDARE I GIGANTI DEL WEB'' - MEDIASET PARTE A CACCIA DI ALLEANZE CON ''MEDIA FOR EUROPE''. ''ORA SIAMO LA LOCOMOTIVA. MA GUARDANDO AVANTI NON È SCONTATO CHE LA MAGGIORANZA FACCIA SEMPRE CAPO A MEDIASET - LA SEDE IN OLANDA? SOLO PER GOVERNANCE, LE TASSE LE PAGHIAMO QUI - VIVENDI NON HA IDEA DI DOVE ANDARE - CAIRO CHE COMPRA MEDIASET? CON TUTTO IL RISPETTO, È UNA COSA MARZIANA''