Quasi nove miliardi di aumento di capitale, per la precisione 8.754.360.637 dollari. Una delle operazioni finanziarie più rilevanti degli ultimi anni è stata realizzata - riservatamente - a fine dicembre da una semisconosciuta società lussemburghese, la “Sas Shipping Agencies Services” che fa capo a una notissima famiglia italo-svizzera.

La gigantesca iniezione di denaro proviene da Cipro a fronte dell’emissione di una sola nuova azione da dieci dollari. Ma chi ha realizzato questo minuscolo aumento di capitale nominale con un sovrapprezzo monstre? E a cosa serve?

La Sas è il fulcro del sistema societario familiare che governa Msc-Mediterranean Shipping Company, l’impero con sede a Ginevra di Gianluigi Aponte (qui la sua storia) e della moglie Rafaela Diamant (50% ciascuno). É un ingranaggio fondamentale per le grandi acquisizioni e viene alimentato dalla liquidità di cui dispone la controllante cipriota “Sas (CY) ltd” che dovrebbe essere una sorta di tesoreria del gruppo. […]

A fine dicembre Msc aveva annunciato l’acquisizione del 100% di Bolloré Africa Logistic, un’operazione da 5,7 miliardi e per chiuderla la famiglia Aponte ha messo in campo proprio la Sas Shipping Agencies lussemburghese. […] Tecnicamente l’aumento di capitale è avvenuto trasformando in capitale un credito che la cipriota aveva nei confronti della lussemburghese. [...]

Alla Sas Shipping fanno capo, tra l’altro, numerose importanti partecipazioni del gruppo come l’italiana Marinvest che ha quote in diversi terminal portuali (La Spezia, Napoli, Venezia, Civitavecchia) controlla Grandi Navi Veloci, la Ignazio Messina, Msc Crociere spa, Snav ed è pronta ad entrare con il 49% in Moby. Il gruppo è stato a lungo in trattative per rilevare Ita Airways e nelle ultime settimane sono circolate voci di un interesse per i treni Ntv-Italo ma la stessa Ntv ha smentito l’esistenza di trattative.

