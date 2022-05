APPLE HA ANNUNCIATO CHE COSTRUIRÀ I MODEM 5G IN CASA, PER PERMETTERE AI PROVI DEVICE DI RESTARE AGGANCIATI A TUTTA UNA SERIE DI NUOVI SERVIZI E NON DIPENDERE PIÙ DAI PRODUTTORI ESTERNI (E I LORO PREZZI FOLLI) - PER REALIZZARLI, SERVONO COMPETENZE DIVERSE DA QUELLE NECESSARIE PER LA CREAZIONE DI ALTRI PROCESSORI E CUPERTINO STA CERCANDO ESPERTI PROPRIO VICINO ALLA SEDE DI QUALCOMM, IL MAGGIOR PRODUTTORE MONDIALE DI CHIP-MODEM...

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Apple si è dimostrata in grado di creare le "sinapsi" elettroniche di iPhone, iPad e Apple Watch, ma adesso è andata oltre: costruirà i modem 5G in casa, per permettere ai propri device di comunicare con la rete, in qualsiasi parte del mondo, senza limitazioni. E, dettaglio non laterale, senza dipendere più dai giganti del silicio e dai costi ormai fuori controllo. […]

La compagnia dovrà mostrare non solo di poter disegnare i propri modem, ma renderli così validi da giustificare la scelta di passare dal vecchio sistema a quello nuovo, riducendo la dipendenza da Qualcomm, il maggior produttore mondiale di chip-modem.

[…]Non è solo una questione di risparmio sulle forniture - i chip per il 5G hanno raggiunto un costo enorme - ma sulla libertà di creare qualcosa senza limiti. Le app come quelle sulla realtà aumentata richiedono un trasferimento dati a velocità mai viste.

Per raggiungere questo risultato i ricercatori hanno lavorato dieci anni. Il risultato è un sistema che non modifica né le dimensioni del cellulare e né la capacità delle batterie. A San Diego, sede di Qualcomm, Apple cerca esperti nello sviluppo di chip-modem, mentre a Irvine, sempre in California, la compagnia assumerà ingegneri specializzati nel ramo satellitare. I chip-modem richiedono competenze più approfondite, diverse da quelle necessarie per la creazione di altri tipi di processori.

I modem integrati negli smartphone o nei tablet consentono di collegarsi alla rete cellulare e navigare sul web, oltre a telefonare. L'obiettivo è farlo senza problemi in qualunque parte del mondo, e anche in device più piccoli di quelli attuali. Questo significa che Apple potrebbe produrre cellulari grandi come gli AirPods che si infilano nelle orecchie. E indicare, ancora una volta, una nuova frontiera.