29 nov 2021 17:40

APPLE LANCIA LA SFIDA A FACEBOOK E GOOGLE - L’AZIENDA DI CUPERTINO ANNUNCIA UNA LINEA DI OCCHIALI PER LA REALTÀ AUMENTATA E VISORI PER LA REALTÀ VIRTUALE ENTRO IL 2022 – RIUSCIRÀ APPLE DOVE GLI ALTRI HANNO FALLITO? I “GOOGLE GLASSES” FURONO UN FLOP CLAMOROSO, MENTRE GLI OCCHIALI DI FACEBOOK CON RAY-BAN DEVONO ANCORA PRENDERE IL VOLO – I VISORI PRODOTTI DALLA APPLE SARANNO “POTENTI COME I MAC E INDIPENDENTI DAGLI IPHONE”…