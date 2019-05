ARRICCIARE IL NASDAQ – LA BOLLA DEGLI UNICORNI STA PER SCOPPIARE? UBER, LYFT E LE ALTRE: I PREZZI PER AZIONE DELLE STARTUP TECNOLOGICHE SONO PIÙ BASSI DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI – PERCHÉ? CHI INVESTE NELLA FASE INIZIALE, SCOMMETTE SULLA “DISRUPTION”, SPERANDO DI PASSARE ALL'INCASSO AL MOMENTO DELL’IPO – POI C'È LA QUESTIONE DELLE PERDITE: 3,7 MILIARDI IN UN ANNO SOLO PER UBER

Wall Street non è più disposta a comprare ciò che la Silicon Valley ha da vendere

Eliot Brown per il “Wall Street Journal”, pubblicato da “MF”*

*traduzione di Cecilia Bernabeni.

La Silicon Valley sforna grandi startup con visioni espansive, ma Wall Street non cede. Non si tratta solo di Uber Technologies, la cui performance sul mercato è sembrata difficile rispetto alla sua raccolta fondi privata. Secondo un' analisi del Wall Street Journal basata sui dati della società di ricerca Pitchbook, gli investimenti privati in sei delle dieci startup tecnologiche statunitensi con migliori finanziamenti e quotate in borsa dal 2015 sono scesi dai massimi livelli raggiunti durante i round di finanziamento prima dell' ingresso nel mercato.

Gli investitori di Uber hanno pagato in media 48,77 dollari per azione tra dicembre 2015 e ottobre 2018, per un totale di 8,6 miliardi di dollari - una delle più grandi raccolte fondi per una startup. Uber, entrata in borsa due settimane fa, ora scambia a circa 40 dollari per azione.

Altre società quotate, i cui prezzi per azione sono inferiori rispetto ai picchi degli investimenti privati, includono Snap, la società di archiviazione online Dropbox e il produttore di software aziendali Cloudera. Secondo l' analisi del Journal, gli investitori privati in fase avanzata nelle sei società avrebbero ottenuto di più investendo nel più ampio mercato azionario. L' indice Nasdaq è aumentato di circa il 50% dall' inizio del round di raccolta fondi di Uber. In una settima società, la Pinterest, il valore di un investimento privato del 2015 è aumentato, ma solo di circa la metà rispetto al Nasdaq.

L' azione di Lyft, la rivale di Uber, è ancora più costosa dell' ultima valutazione privata. Il suo ingresso in borsa però ha deluso gli investitori, con azioni in calo di circa il 19% rispetto alla sua offerta pubblica iniziale di marzo. Con Uber e Lyft, «non c' è redditività all' orizzonte, nemmeno con il binocolo, e questa è stata una pillola amara per gli investitori», ha dichiarato Daniel Ives, analista informatico di Wedbush Securities, «è una partita completamente diversa in cui si cerca di ottenere investitori pubblici in base alle valutazioni».

Negli ultimi cinque anni, gli investitori di venture capital hanno immesso decine di miliardi di dollari nelle più grandi startup, scommettendo sul fatto che gli investitori del mercato azionario avrebbero guardato al di là delle pesanti perdite delle aziende e avrebbero accolto le loro visioni in merito a una radicale revisione del settore. Nonostante l' apparente scetticismo di Wall Street, l' ondata di liquidità continua. La società di food-delivery DoorDash ha annunciato giovedì un nuovo finanziamento valutato a circa 12,6 miliardi di dollari, nove volte rispetto a un anno fa. La scorsa settimana, Deliveroo, società europea di food-delivery, ha annunciato un investimento di 575 milioni di dollari da Amazon e altri.

Pare che ogni due o tre giorni la startup machine della Silicon Valley valuti alcune nuove società fino a 1 miliardo di dollari, puntando spesso a una ricca ipo qualche anno dopo. I nuovi arrivati includono un' azienda operante nel settore della valigeria e un' altra che gestisce la fornitura di droni per la spedizione di materiale medico. Chi investe nelle startup, in particolare i venture capitalist in fase iniziale, scommette su fondatori con solide prospettive e sul fatto che la tecnologia potrebbe guidare il cambiamento del settore all' ingrosso.

AMAZON E IL SUO AEROPORTO

Prevedono che molte delle loro scommesse non daranno frutti, ma pensano alle ipo come a un modo per incassare le scommesse di successo. Gli investitori del mercato azionario della generazione passata erano molto più tolleranti. Amazon viene spesso presa come esempio per dimostrare come le aziende che perdono denaro all' inizio, possano poi ottenere un profitto. Ma rispetto agli standard odierni, le sue perdite erano modeste. Le sue perdite nette nei primi nove anni ammontavano a 3 miliardi di dollari, o circa 4,5 miliardi di dollari al netto dell' inflazione, prima che diventasse redditizia al suo decimo anno.

Uber, nei suoi dieci anni di attività, ha perso 3,7 miliardi di dollari nei 12 mesi precedenti marzo. Oggi, le aziende restano private più a lungo, lasciando agli investitori privati il compito di finanziare la loro crescita e fare le prime scommesse rischiose.

Gli investitori pubblici tendono a preferire qualcosa di più prevedibile nel momento in cui le aziende iniziano a fare trading. Nonostante l' entrata sul mercato di alcune startup, i venture capitalist sottolineano che molte delle aziende risultano ancora essere grandi successi per i primi investitori. Lo scontento del mercato azionario rispetto alla Silicon Valley è stato in gran parte rivolto alle startup meglio finanziate.

Nel complesso, le startup statunitensi entrate in borsa dal 2015 hanno registrato buoni risultati, con valutazioni pubbliche all' ipo in media di circa il 90% superiori alle ultime valutazioni del mercato privato, secondo PitchBook. Le azioni in società di software come Twilio e Okta, che forniscono aziende invece di consumatori meno prevedibili, sono aumentate vertiginosamente dalla loro entrata in borsa.

La Zoom Video Communications, che ha utilizzato appena 60 milioni di dollari di capitale di rischio prima della sua ipo, ora vale intorno ai 19 miliardi di dollari, circa 19 volte il suo picco del prezzo delle azioni private. Zoom, a differenza di Uber, Lyft, Snap e Pinterest, è redditizia. Come il WeWork Cos., il gigante del coworking valutato 47 miliardi di dollari le cui perdite l' anno scorso hanno superato le sue entrate, Uber si paragona ad Amazon, sperando un giorno di trarre profitti. «Uno dei concetti più difficili per le persone nel campo delle società quotate è da dove provengono le valutazioni di startup», ha affermato Eric Ries, un imprenditore della Bay Area e ceo della Long Term Stock Exchange.

Una delle sfide per le società di consumo meglio finanziate è che quando vengono considerate una buona scommessa, spesso vengono assalite dagli investitori che fanno salire le loro valutazioni in anticipo, prima che sia chiaro per quanto tempo possa continuare la rapida crescita. Questo è in parte perché si investe sempre più denaro nella speranza di ottenere grandi successi. Un investimento record di 132 miliardi di dollari è andato alle startup americane nel 2018, un balzo gigantesco da 47,8 miliardi di dollari cinque anni prima, secondo PitchBook. Negli ultimi anni, quella categoria di tecnologia privata è esplosa con l' interesse dei fondi comuni di investimento globali e dei fondi sovrani, che hanno investito in startup che sono già ben consolidate. SoftBank Group Corp., il cui ceo Masayoshi Son ha affrontato una frenetica corsa agli investimenti in tutto il mondo, ha un fondo tecnologico di quasi 100 miliardi di dollari e sta pianificando di istituirne un altro.

Ha investito miliardi in WeWork e in settori come il food-delivery ed è il più grande investitore in Uber e in altre società che collega passeggeri e autisti. Da quando hanno ricevuto i loro round privati al top-dollaro, alcune delle visioni di espansione futura delle società meglio finanziate sono state mitigate. Quando Snap ha raccolto fondi nel 2015 e nel 2016, stava ancora aggiungendo rapidamente gli utenti, ma da allora la crescita degli utenti si è arrestata. «È molto difficile guardare queste cose in un ristretto lasso di tempo», ha detto Roger Lee, partner di Battery Ventures, che investe in startup in varie fasi di maturità e ha sostenuto il rivenditore online Wayfair e Groupon tra le altre aziende.