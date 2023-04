È IN ARRIVO L'ENNESIMO CETRIOLONE PER I CONSUMATORI! ENTRO LA FINE DELL'ANNO LA BOLLETTA DELLA LUCE AUMENTERÀ DEL +25% - ANCHE IL GAS SARÀ SEMPRE PIÙ CARO: È PREVISTO UN RIALZO DEL +15% - GLI ITALIANI STANNO GIÀ TIRANDO LA CINGHIA MA SE SI CONTINUA COSÌ TIRERANNO LE CUOIA...

Estratto dell’articolo di Luca Pagni per www.repubblica.it

La tregua è già finita. Dopo il calo degli ultimi mesi, le bollette energetiche torneranno a salire. Per l'elettricità, famiglie e piccole imprese saranno destinate a spendere il 10 per cento in più nel terzo trimestre dell'anno rispetto alle tariffe del trimestre in corso, mentre i rincari saliranno del 25% nel periodo che va da ottobre a dicembre.

Stessa dinamica, ma più contenuta, per il gas naturale: "Le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno di recente mostrato una volatilità crescente" e le tariffe sono previste al rialzo "per il terzo e quarto trimestre in rialzo, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre". […]

