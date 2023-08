8 ago 2023 15:43

ATTENTI A QUEI DUE! – IL FONDO DI TAMAGNINI (DI CUI PIGNATARO HA IL 9,9%) ACCELERA IL RISIKO DEI PAGAMENTI DIGITALI: DOPO L’ACQUISIZIONE DI BCC PAY E LA MONETICA DI BPM, SGANCIANDO 100 MILIONI È PRIMO AZIONISTA IN BANCOMAT CON UNA QUOTA DEL 40% (UNICREDIT, SECONDO SOCIO, NON CI STA) – NEXT STEP DEL DUPLEX TAMAGNINI-PIGNATARO: SUL TAVOLO DI NEXI SI TROVA L'OFFERTA DI FSI PER LA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA (RNI), UN ASSET DA 1 MILIARDO DI EURO...