Estratto dell’articolo di Ri.Ba. per il “Sole 24 Ore”

Dopo la Germania nel primo trimestre anche l’Olanda, Paese rigorista e quinta economia europea, è entrata in una recessione tecnica nel secondo trimestre, la prima volta dalla pandemia, a causa della debolezza sia dei consumi che delle esportazioni. In particolare, il prodotto interno lordo è sceso dello 0,3% tra aprile e giugno rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l’ufficio di statistica. Questo risultato segue un calo dello 0,4% nel primo trimestre.

I Paesi Bassi si trovano ora ad affrontare una crisi assieme alle turbolenze politiche innescate dalle dimissioni del primo ministro Mark Rutte, con le prossime elezioni anticipate il prossimo 13 novembre, che potrebbero produrre esiti preoccupanti per il Paese e per l’intera Europa con i sondaggi che danno favorito il Movimento dei Cittadini-Agricoltori BBB, partito negazionista climatico e su posizioni anti-europee. Dietro la contrazione nella prima metà del 2023 ci sono la carenza di manodopera, la domanda contenuta da parte dei partner commerciali europei e i tassi di interesse in forte aumento, mentre la Banca centrale europea cerca di frenare l’inflazione.

Anche l’Ungheria inaspettatamente continua a navigare in una profonda recessione, nella crisi economica più lunga da almeno 28 anni. E gran parte dei Paesi dell’Europa dell’Est soffre per le conseguenze della guerra in Ucraina. Il Pil dell’Ungheria nel secondo trimestre è sceso dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, la quarta contrazione consecutiva per il Paese. […] Il Pil ungherese è sceso del 2,4% rispetto all’anno precedente […] Anche la Polonia, la più grande economia della regione, ha perso il 3,7% di crescita nel secondo trimestre […]

Se la crisi dell’Ungheria continua e l’Olanda, dopo l a Germania, finisce in recessione non va molto meglio il resto dell’Eurozona. Nel secondo trimestre il Pil dell’area euro è cresciuto appena dello 0,3%, dopo il valore invariato del primo trimestre. […] In Italia il Pil risulta in calo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,6% del primo trimestre. […] invariato a zero il Pil tedesco, dopo il calo dello 0,1% nel primo trimestre. […] A giugno 2023, rispetto a giugno 2022, la produzione industriale è scesa dell’1,2% sia nell’area dell’euro che nell’Ue. […]