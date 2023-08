8 ago 2023 19:00

IN ATTESA DELLA SFIDA SUL RING CON ELON MUSK, MARK ZUCKERBERG VIENE PRESO A SBERLE DALLA NORVEGIA – DAL 14 AGOSTO OSLO IMPORRÀ MULTE GIORNALIERE A META, L’AGENZIA “MADRE” DI FACEBOOK E INSTAGRAM, PER NON AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI SULLA PRIVACY. PER OGNI GIORNO IN CUI NON SI METTERÀ IN REGOLA, LA SOCIETÀ DI ZUCKERBERG DOVRÀ SGANCIARE 88.500 EURO FINO AL 3 NOVEMBRE (FANNO ALL’INCIRCA 7 MILIONI DI EURO)