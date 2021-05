20 mag 2021 17:42

AUTO IN PANNE - NON BASTA IL SUPER RIMBALZO RISPETTO AL 2020: IL MERCATO DELLE MACCHINE SUBISCE UN PESANTE CROLLO - AD APRILE LE VENDITE NELL'EUROPA OCCIDENTALE HANNO REGISTRATO UN +255% IN CONFRONTO ALLO STESSO MESE DELL'ANNO SCORSO, MA I DATI SONO FALSATI DAL LOCKDOWN: IL PARAGONE VERO È COL 2019 E IN QUEL CASO C'È UN CALO DI 300 MILA UNITÀ - L'ITALIA HA UN PARCO AUTOMOBILI TRA I PIÙ VECCHI DEL CONTINENTE, CON UNA MEDIA DI 12 ANNI...