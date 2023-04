AVETE SOLDI DA BUTTARE? ORA SI MISCHIA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON LA FINANZA – “BLOOMBERG” HA SVILUPPATO LA SUA TECNOLOGIA BASATA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEDICATA ALLA FINANZA (SIMILE A “CHATGPT”) CHE SI CHIAMA “BLOOMBERGGPT” - SERVIRÀ AD ANALIZZARE DATI, FLUTTUAZIONI DELLE BORSE DANDO RISPOSTE AGLI ESPERTI – LA FINANZA È DA SEMPRE UNA MATERIA DELICATA E SE...

(ANSA) - Bloomberg ha pubblicato un documento di ricerca che descrive in dettaglio lo sviluppo di BloombergGpt. Si tratta di un modello di intelligenza artificiale generativa, simile a ChatGpt, dedicato al settore della finanza. Il chatbot aiuterà Bloomberg a migliorare le attività di ricerca finanziaria esistenti, come l'analisi dei dati, le fluttuazioni sulle borse, la classificazione delle notizie e la risposta alle domande degli addetti ai lavori.

Inoltre, come spiega il team di ricercatori che ha supportato Bloomberg nella realizzazione del chatbot, la piattaforma sbloccherà nuove opportunità per il cosiddetto 'marshalling' di grandi quantità di dati, ossia della trasformazione delle informazioni ottenute in indicazioni per il mercato, in ottica previsionale.

Il progetto è stato curato dal team AI Engineering di Bloomberg, impegnato sulla costruzione e sul perfezionamento degli archivi già in possesso del portale, da dare in pasto agli algoritmi. Il punto di partenza è rappresentato dalle pubblicazioni degli ultimi 40 anni del gruppo, da combinare con informazioni finanziarie disponibili pubblicamente.

BloombergGpt può gestire circa 700 miliardi di inferenze, risposte fattuali su domande inerenti il settore. "Oltre ai motivi conosciuti per cui i modelli linguistici di grandi dimensioni sono così interessanti, vediamo tanti altri casi di utilizzo di BloombergGpt" ha affermato Shawn Edwards, Chief Technology Officer di Bloomberg. "Il chatbot ci consentirà di affrontare nuove sfide, costruire applicazioni dedicate e superare gli attuali modelli di risposta alle domande finanziarie, così da dare un vantaggio ai nostri clienti".