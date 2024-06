GLI AZIONISTI DI TESLA DANNO IL VIA LIBERA AL COMPENSO DA QUASI 56 MILIARDI DI DOLLARI DI ELON MUSK - QUELLO CHE E’ DI FATTO UN REFERENDUM SUL TYCOON E' PASSATO "CON AMPI MARGINI" - MUSK HA FATTO “CAMPAGNA ELETTORALE” PER CONVINCERE GLI AZIONISTI A SOSTENERE IL SUO MAXI-COMPENSO. IL RISULTATO DEL VOTO AVRÀ UN IMPATTO ANCHE SU TESLA, ALLE PRESE CON VENDITE DEBOLI, LICENZIAMENTI E UNA MAGGIORE CONCORRENZA A LIVELLO GLOBALE…

elon musk

Musk, 'ok soci Tesla a maxi stipendio da 56 miliardi di dollari'

Voto con 'ampi margini' anche su trasferimento sede in Texas

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 13 GIU - Gli azionisti della Tesla stanno votando a favore del pacchetto retributivo multimiliardario per l'amministratore delegato Elon Musk con "ampi margini": lo scrive su X lo stesso Musk prima della conclusione della votazione.

"Entrambe le risoluzioni degli azionisti di Tesla stanno passando con ampi margini!", ha scritto Musk riferendosi alle risoluzioni per approvare il suo pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari e un piano per spostare la sede di Tesla dal Delaware al Texas. I risultati ufficiali del voto non sono ancora stati resi noti e l'assemblea annuale degli azionisti di Tesla si terrà nel pomeriggio.

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Gli azionisti di Tesla stanno votando il compenso da quasi 50 miliardi di dollari di Elon Musk. L'esito di quello che appare un referendum sull'aministratore delegato del colosso delle auto elettriche si conoscerà nelle prossime, all'assemblea annuale in calendario a Austin, Texas.

Nelle ultime settimana Musk ha fatto campagna elettorale per convincere gli azionisti a sostenere il suo maxi-compenso. Il risultato del voto avrà un impatto su Musk ma anche su Tesla, alle prese con vendite debole, licenziamenti e una maggiore concorrenza a livello globale. In una lettere agli investitori il presidente di Tesla Robyn Denholm ha esortato gli investitori a sostenere Musk perché "non è un manager tipico" e per motivarlo "serve qualcosa di diverso".