LA BCE PROCEDE A TASSO SPEDITO – FRANCOFORTE ALZA ANCORA I TASSI D'INTERESSE DI 25 PUNTI BASE: QUELLO DI RIFERIMENTO SALE AL 4%, QUELLO SUI DEPOSITI DELLE BANCHE AL 3,25% – CHRISTINE LAGARDE: “L’INFLAZIONE È DIMINUITA MA RIMANE TROPPO ELEVATA E LE PROSPETTIVE ECONOMICHE SONO ANCORA TROPPO INCERTE. È MOLTO PROBABILE UN RIALZO DEI TASSI ANCHE A LUGLIO” – SALVINI ATTACCA: “LA BCE SA DI DANNEGGIARE FAMIGLIE E IMPRESE”

1 – BCE ALZA TASSI DI INTERESSE DI 25 PUNTI BASE

Estratto dell’articolo di Riccardo Sorrentino per www.ilsole24ore.com

CHRISTINE LAGARDE ALL EUROGRUPPO DI STOCCOLMA

Un nuovo rialzo, in linea con le attese. La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4%, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,25% e quello per la lending facility al 4,25%. Confermato lo stop da luglio ai reinventimenti dei titoli in portafoglio in scadenza.

Un nuovo rialzo è stato considerato necessario, sottolinea il comunicato emesso alla fine della riunione, perché «l’inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un’inflazione media, leggermente in rialzo al 5,4% per fine anno (dal 5,3% indicato a marzo), del 3% per fine 2024 (dal 2,9%) e del 2,2% per fine 2025 (dal 2,2%).

[…]

christine lagarde 2

Le prossime decisioni sui tassi saranno prese, come sempre, in base ai dati macroeconomici in arrivo e «riunione dopo riunione», anche se la Bce ha ripetuto che i tassi «saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine». Il comunicato riconosce che le condizioni di finanziamento più restrittiva «stanno avendo gradualmente un impatto sull’economia», mentre il costo del credito è salito rapidamente e la crescita nei prestiti sta rallentando.

christine lagarde

Dalle proiezioni non sembra che la stretta sia sufficiente: la situazione sembra anzi leggermente peggiorata malgrado il rialzo di maggio. Gli analisti, a caldo, già iniziano a prevedere un rialzo a luglio e uno a settembre. Solo in autunno, con le prime proiezioni per il 2026, si potrà avere indicazioni più complete e capire se Eurolandia avrà raggiunto davvero il picco sui tassi.

2 - LAGARDE, 'PROSPETTIVE ECONOMICHE RESTANO MOLTO INCERTE' ++

christine lagarde 4

(ANSA) - "Le prospettive economiche restano altamente incerte" come effetto della guerra tra Russia e Ucraina e dell' aumento delle tensioni geopolitiche. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alle decisioni di politica monetaria, sottolineando che l' inflazione ha iniziato a scendere ma rimane troppo elevata troppo a lungo".

3 - LAGARDE, 'NON ABBIAMO ANCORA FINITO CON I RIALZI DEI TASSI' +

(ANSA) - “Sui rialzi dei tassi "abbiamo finito? No, non siamo ancora a destinazione": lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa dopo la

decisione sui tassi.

4 - LAGARDE: MOLTO PROBABILE CHE CONTINUIAMO AD ALZARE TASSI A LUGLIO

(askanews) - Lagarde: molto probabile che continuiamo ad alzare tassi a luglio.

5 – SALVINI, 'LA BCE SA DI DANNEGGIARE FAMIGLIE E IMPRESE'

MATTEO SALVINI

(ANSA) - "Ho visto le dichiarazioni della scorsa settimana di Lagarde, che ha una responsabilità enorme continuando ad aumentare i tassi. Diceva, come se fosse una cosa normale: mi rendo conto che alzando i tassi di interesse noi danneggiamo famiglie e imprese però dobbiamo farlo". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini nel giorno in cui è attesa una nuova stretta da parte dell'Eurotower.

"La Bce si rende conto che con la sua politica magari riduce dello zero virgola l'inflazione, però sta danneggiando famiglie e imprese", aggiunge: "Mi piacerebbe che la politica economica e infrastrutturale non seguisse solo algoritmi".

CHRISTINE LAGARDE LAGARDALAND - MEME BY EMILIANO CARLI