IL NOBEL PER L'ECONOMIA A BERNANKE, DIAMOND E DYBVIG

(ANSA) - Il Premio Nobel per l'Economia 2022 è stato assegnato all'ex presidente della Fed Ben Bernanke, a Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig per "le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie". Lo annuncia L'Accademia reale delle Scienze svedese.

Il premio Nobel per l’economia 2022 va a Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig. L’annuncio arriva da Stoccolma, dove si tiene la conferenza stampa dell’Accademia di Svezia. Il premio prevede un riconoscimento in denaro di quasi 900mila dollari e sarà consegnato in una cerimonia che si terrà il 10 dicembre. A differenza degli altri premi, quello per l’economia non è stato istituito nel testamento di Alfred Nobel del 1895, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria.

Il primo vincitore è stato selezionato nel 1969. L’anno scorso, metà del premio è andato a David Card per le sue ricerche su come il salario minimo, l’immigrazione e l’istruzione influenzano il mercato del lavoro. L’altra metà è stata condivisa da Joshua Angrist e Guido Imbens per aver proposto come studiare questioni che non si adattano facilmente ai metodi scientifici tradizionali.

