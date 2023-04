27 apr 2023 18:33

BIDEN NON SALVERÀ FIRST REPUBLIC BANK (ALMENO PER ORA) – L’AMMINISTRAZIONE USA E GLI ADVISOR DEL TRABALLANTE ISTITUTO DI SAN FRANCISCO SONO IN CONTATTO DA GIORNI, MA AL MOMENTO IL GOVERNO NON VUOLE APRIRE A UN SALVATAGGIO PUBBLICO. L’IDEA È CHE SIANO LE GRANDI BANCHE AMERICANE A ROMPERE GLI INDUGI, MA QUELLE NON SONO INTENZIONATE A FARLO GRATIS - PROBLEMA: GIÀ A MARZO 11 ISTITUTI FINANZIARI AVEVANO INIETTATO 30 MILIARDI IN FRB, MA NON SONO SERVITI A DEVIARE LA BANCA DALLA "ROTTA DELLA MORTE" (COPYRIGHT "WALL STREET JOURNAL")