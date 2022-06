BIDEN VUOLE PRENDERE DI TETTO PUTIN – GLI STATI UNITI STUDIANO CON I LORO ALLEATI DELLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE UN TETTO AL PREZZO DEL GREGGIO RUSSO – LA SEGRETARIA AL TESORO, JANET YELLEN: “RAFFORZEREBBE LE RESTRIZIONI ENERGETICHE E ABBASSEREBBERO IL PREZZO DEL PETROLIO DI MOSCA, RIDUCENDO LE ENTRATE” – SE NE PARLERÀ AL G7 IN GERMANIA DI DOMENICA

BIDEN YELLEN

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno discutendo con i loro alleati della possibilità di limitare ulteriormente le entrate petrolifere della Russia mettendo un tetto al prezzo del suo greggio. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen durante una visita in Canada. "Continuiamo ad avere conversazioni produttive con i nostri partner in tutto il mondo su come limitare ulteriormente le entrate energetiche della Russia, prevenendo al contempo effetti di ricaduta sull'economia globale", ha detto Yellen in una conferenza stampa a Ottawa.

petrolio

"Stiamo parlando di tetti al prezzo del greggio russo che rafforzerebbero le restrizioni energetiche recenti e proposte da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e altri e che abbasserebbero il prezzo del petrolio di Mosca riducendo le entrate di Putin e consentendo al tempo stesso di fornitura di petrolio per raggiungere il mercato globale", ha spiegato la Yellen dopo il suo incontro con la vice premier e ministra delle Finanze canadese Chrystia Freeland.

embargo petrolio russo

Alla domanda se in particolare il presidente americano Joe Biden cercherà il consenso degli alleati su un piano per un tetto al prezzo del petrolio russo al vertice del G7 che si svolgerà da domenica prossima in Germania la segretaria al Tesoro si è limitata a rispondere: "Stiamo lavorando molto attivamente su questo con i nostri partner".

YELLEN BIDEN 3 janet yellen EXPORT DI PETROLIO RUSSO IN ITALIA