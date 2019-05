BISCIONE CON I CRAUTI – PERCHÉ I BERLUSCONI HANNO DECISO DI COMPRARE IL 9,6% DI PROSIEBENSAT1? DA UN LATO C’È LA VOLONTÀ DI CREARE UN BLOCCO EUROPEO PER ATTUTIRE LA CONCORRENZA DELLO STREAMING, DALL’ALTRO IL PIANO DI CONFALONIERI PER RIDURRE IL RISCHIO D’IMPRESA E BLINDARE LA CASSAFORTE MEDIASET AGLI EREDI DI SILVIO – IL “FINANCIAL TIMES” È SCETTICO: “BERLUSCONI DOVREBBE RICORDARSI" CHE UNO DEI PROGRAMMI DI PUNTA DI PROSIEBENSAT1 SI INTITOLA ‘JERKS’, ‘COGLIONI’

(Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "Financial Times" esprime oggi scetticismo sulla logica sottostante l'acquisizione da parte di Mediaset, l'azienda per le telecomunicazioni controllata da Silvio Berlusconi, di una quota di quasi il 10 per cento nel capitale dell'emittente satellitare tedesca ProSiebenSat1.

Il "Financial Times" non dubita che Berlusconi abbia un buon fiuto per i buoni affari, ma scrive che "bisogna inforcare occhiali colorati di rosa per sperare che le due compagnie siano in grado di vendere reciprocamente le rispettive produzioni televisive. Prima di congratularsi con se stesso per il buon affare fatto, Berlusconi dovrebbe ricordarsi" che uno dei programmi di punta di ProSiebenSat1 tratta dell'amicizia tra due uomini disperati, il cui titolo è "Jerks", ossia "Coglioni".

2 – B S'È RISTRETTO, MEDIASET CERCA DI SALVARSI IN EUROPA

(…) Questa operazione finanziaria è il prologo di un' ambizione più grossa: creare un blocco europeo - gratuito e digitale - per attutire la concorrenza spietata di Comcast, Disney, Amazon, Google, Netflix, multinazionali che offrono eventi, cinema e serie tv di qualità a pagamento con le connessioni veloci a Internet. Più che un' ambizione, è una necessità: "O così o morte", spiegano da Cologno Monzese, dove celebrano la campagna di Germania respirando ossigeno per una televisione che in Spagna cresce, ma in Italia ha saturato gli introiti pubblicitari e sopravvive di vecchie rendite di posizione.

Il pacifico ingresso in Prosiebensat1, per citare Pier Silvio Berlusconi, vale un posto nel sinedrio europeo che dovrà spingere la notte più in là. Con i 340 milioni spesi - gruzzolo che proviene dalle plusvalenze delle torri tv - il Biscione ha rotto gli indugi dei tedeschi e di altri presunti alleati, da tempo inchiodati al dilemma: "Chi comanda?". La solita riflessione sul potere ha procrastinato la nascita di un' azienda europea, tramite fusione, con base in Olanda soprattutto per ragioni di struttura societaria e di vantaggi fiscali.

Oggi Mediaset prende un pezzo di Prosiebensat1, domani i tedeschi sono autorizzati a prendere un pezzo di Mediaset, e lo scambio di prodotti (e non di quote, e basta) può coinvolgere inglesi, francesi e via elencando. Per esempio, il Biscione assieme a Prosiebensat1, ai francesi di Tf1, agli inglesi di Channel4 fa parte di una piattaforma che fabbrica spot.

Fedele Confalonieri non è più dipendente Mediaset dal 31 luglio 2018, quel giorno, però, il Cda gli ha rinnovato il mandato di presidente fino al 2021. Il compagno Fidel, amico di sempre di Silvio, ha indicato la rotta: espansione europea, televisione generalista. Un ritorno al passato, altra urgenza, dopo la sbandata con Premium che fu un pasticcio di Pier Silvio e l' accordo stracciato da Vivendi. Il contenzioso ancora in corso ha lasciato i francesi di Vincent Bolloré incagliati al 28,8 per cento di Mediaset, di cui un terzo congelato per la contestuale partecipazione in Telecom. Confalonieri ha due anni per completare la missione: mettere in sicurezza Mediaset, garantire un futuro sereno agli eredi di Silvio, ridurre il rischio di impresa, assicurare dividendi e non gestione. Con proporzioni diverse, Mediaset s' è incamminata sul sentiero che la famiglia Agnelli con Exor ha percorso in Fca e adesso in Renault/Nissan.

E dopo varie incomprensioni, la sintonia tra Pier Silvio e Fidel è totale. Nella formale dichiarazione su Prosiebensat1, il giovane Berlusconi ha menzionato il bisogno di "unire le forze" per resistere all' offensiva dei più grandi. Fininvest ha blindato Mediaset fissando la bandiera oltre il 44 per cento del capitale, non è sufficiente il sostegno di Prosiebensat1 - che fa 4 miliardi di ricavi, e dunque ha più o meno le stesse dimensioni del Biscione - per respingere l' assalto dei predatori. E Fidel l' ha capito.

