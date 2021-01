COHN OLTRE L’OSTACOLO - GARY COHN, EX PRESIDENTE DI GOLDMAN SACHS E SOPRATTUTTO EX CONSIGLIERE ECONOMICO DI DONALD TRUMP, ENTRA IN IBM COME VICEPRESIDENTE - CONSIDERATO UNO DEI PIÙ POTENTI “GLOBALISTI” DELLA WEST WING, COHN NON ANDAVA GRANCHÉ D’ACCORDO CON IL TYCOON, CON CUI ERA IN DISACCORDO PRATICAMENTE SU TUTTO, TRANNE CHE SUI TAGLI ALLE TASSE. SI ERA DIMESSO NEL 2018 IN CONTRASTO CON I DAZI SU ACCIAIO E ALLUMINIO…