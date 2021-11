BOLLORÉ-BERLUSCONI, DA GRANDI NEMICI A PICCIONCINI - ORMAI VIVENDI E MEDIASET VANNO D’AMORE E D’ACCORDO: NON SOLO RIVEDONO GLI ACCORDI PRESI LO SCORSO MAGGIO, I FRANCESI VOTERANNO ANCHE A FAVORE DELLA NUOVA STRUTTURA AZIONARIA DELLA HOLDING OLANDESE “MEDIA FOR EUROPE”, NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DEI PROXY ADVISOR. DOPO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE A MILANO, BOLLORÉ È PARTICOLARMENTE GENEROSO CON SILVIO…

Sara Bennewitz per “la Repubblica”

La buona notizia è che la pace tra Berlusconi e Bolloré è talmente forte che d'amore e d'accordo Fininvest, Mediaset e Vivendi rivedono gli accordi presi lo scorso maggio. La cattiva notizia è che per supportare il gruppo di Cologno i francesi acconsentono di votare contro la raccomandazione dei proxy advisor.

Morale: Vivendi da essere il primo nemico dell'azienda tricolore passa a essere il primo supporter, superando anche Ennio Doris che quando tra Parigi e Cologno era scoppiata la guerra era sceso in campo per rilevare fino al 4% del capitale per difendere Mediaset dalla scalata di Bolloré.

Dopo l'accordo di ieri, all'assemblea di Amsterdam del 25 novembre di MediaForEurope, la nuova holding olandese, una maggioranza bulgara si schiererà a favore della divisione delle azioni in due categorie: A, con voto singolo, e B (come Berlusconi) con voto maggiorato 10 volte.

Nei giorni scorsi i proxy advisor Iss e Glass Lewis avevano invece consigliato agli investitori di votare contro la scissione delle azioni. Il sospetto degli investitori, in particolare quelli della controllata Mediaset Espana (da anni a digiuno di dividendi) è che le azioni A saranno usate come moneta di scambio per non diluire troppo il controllo dei Berlusconi sulla società.

