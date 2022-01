BONUS TERME: DA TOP A FLOP! - PER COLPA DELLA BUROCRAZIA L’INCENTIVO, PENSATO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL SETTORE (E CHE HA RISCOSSO MOLTO SUCCESSO), È STATO PRATICAMENTE AZZERATO. L’8 GENNAIO ALMENO 150MILA ITALIANI, CHE L’AVEVANO OTTENUTO, LO PERDERANNO - TUTTI INCAZZATI: CITTADINI E OPERATORI. TRANNE INVITALIA…

Il 1° luglio scorso, in pompa magna, il Ministero dello Sviluppo economico annunciò il varo del Decreto operativo per il Bonus Terme, un incentivo che da 200 euro a chi volesse fare cure termali, sulla base di 53 milioni stanziati dal Governo per favorire la ripresa del settore termale e dei sistemi turistici collegati, mediante un sostegno alla domanda. L’incentivo ha avuto un grandissimo successo ed è stato considerato una “best practice”, tanto da essere stato ripreso anche da altri Paesi europei.

È stato proprio il successo a generare i guai: sono più di 1 milione gli Italiani che hanno richiesto il Bonus Terme l’ 8 novembre, giorno in cui è stato dato il via alle prenotazioni. Numeri totalmente inattesi dal Mise e da Invitalia, la cui piattaforma è andata subito in crash: i bonus assegnabili erano 250.000 e il 9 novembre, quando il sito è ripartito (zoppicando), sono andati esauriti in 3 ore.

Il famoso Decreto del Mise prevedeva 60 giorni per attivare il Bonus e 45 giorni per fruirne; subito le associazioni di categoria hanno scritto urbi et orbi che i termini erano molto stretti e che il successo della norma aveva generato una concentrazione di utenti impossibile da soddisfare, dovendo essere attivati tutti i Bonus entro l’8 gennaio, pena la decadenza.

A questo si è aggiunta la ripresa del COVID, che ha limitato gli accessi e spaventato molte persone. Il risultato? All’ 8 gennaio almeno la metà dei bonus non saranno utilizzati e 150.000 italiani rimarranno fregati. A nulla sono valse le richieste delle associazioni e degli utenti di ottenere una proroga del Bonus, che non comportava alcun costo per le casse dello Stato. Insomma, da incentivo Top è diventato incentivo Flop. Tutti incazzati, tranne Invitalia, che farà ripartire un’altra assegnazione, incassando altri soldi di commissione.

