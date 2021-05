UNA BORSA DI DOLORI - NON UN BEL PERIODO PER I MUSTIER. DOPO IL DEFENESTRAMENTO DI JEAN PIERRE DA UNICREDIT, LA SUA FIDANZATA CLAUDIA PARZANI ACCUSA UNA DOPPIA SCONFITTA NELLA STESSA GIORNATA. NONOSTANTE LA PRESSIONE FATTA ATTRAVERSO LA STAMPA PER DIVENTARE PRESIDENTE DI BORSA ITALIANA, L’AVVOCATO DI LINKLATERS È RIMASTA AL PALO. OGGI EURONEXT HA CONFERMATO COME PRESIDENTE ANDREA SIRONI

Una Borsa di dolori. Non un bel periodo per i Mustier. Dopo il defenestramento di Jean Pierre da Unicredit, la sua fidanzata Claudia Parzani accusa una doppia sconfitta nella stessa giornata. Nonostante la pressione fatta attraverso la stampa per diventare presidente di Borsa Italiana, l’avvocato di Linklaters è rimasta al palo.

Oggi Euronext ha confermato come presidente Andrea Sironi, l’altissimo ex rettore della Bocconi. Il Ceo di Euronext, Stéphane Boujnah, avrebbe volentieri accontentato il suo amico Mustier, ma la candidatura di Parzani è stata considerata inopportuna perché come capo di Linklaters in Italia, attiva nelle quotazioni e sulle società quotate, sarebbe stata considerata in conflitto d’interessi. Nello stesso giorno Parzani ha perso anche la corsa per diventare la prima donna senior partner dello studio legale inglese...