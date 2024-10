BREMBO NON INCHIODA: LA SOCIETÀ ITALIANA LEADER NEGLI IMPIANTI FRENANTI ACQUISIRÀ LA “ÖHLINS RACING”, AZIENDA CHE PRODUCE SOSPENSIONI. IL VALORE DELL’OPERAZIONE È DI 405 MILIONI DI DOLLARI: SI TRATTA DELLA PIÙ GRANDE ACQUISIZIONE NELLA STORIA DI BREMBO…

Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro

BREMBO - FRENI PER AUTO

(ANSA) - Brembo ha siglato oggi un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo global management, per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, società che opera nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket.

Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo. Il corrispettivo è 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario. L'operazione sarà pagata utilizzando la liquidità disponibile.

ohlins racing

Fondata nel 1976, Öhlins Racing ha sede a Upplands Väsby (Stoccolma), Svezia, e ha una forte presenza internazionale. Öhlins impiega circa 500 persone in due stabilimenti produttivi in Svezia e Thailandia, due centri di ricerca e sviluppo in Svezia e Thailandia e quattro sedi commerciali e di testing negli Stati Uniti, in Germania, Thailandia e Svezia.

Öhlins Racing offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui ammortizzatori, forcelle, software e algoritmi e accessori per i segmenti di primo equipaggiamento e aftermarket. L'azienda ha inoltre una forte tradizione nel mondo racing, con un'ampia presenza nei principali campionati motorsport, fornendo, tra gli altri, team in MotoGp, Formula 1, World Superbike, Nascar.

ohlins racing

Si prevede che Öhlins Racing chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari, con un margine margine operativo lordo (Ebitda) rettificato previsto compreso tra il 21% e 22%. Öhlins Racing è impegnata nello sviluppo della prossima generazione tecnologica di sospensioni meccatroniche, sia per la strada che per la pista.

Questo approccio guidato dall'innovazione rafforza la missione di Brembo di essere un "solution provider per la mobilità del futuro", spiega una nota. BofA securities agisce come consulente finanziario per Brembo. Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede agiscono come consulenti legali. Jefferies Llc è il principale consulente finanziario per Tenneco. Barclays è consulente finanziario e Sidley Austin come consulente legale

alberto bombassei foto di bacco (1) ohlins racing 1 BREMBO - FRENI PER AUTO BREMBO FRENI DISCO ohlins racing 2 BREMBO - FRENI PER AUTO