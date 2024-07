BRIATORE NON LASCIA IL FORTE, MA RADDOPPIA – IL “BULLONAIRE” STA PER APRIRE A FORTE DEI MARMI UNA NUOVA SEDE DEL “CRAZY PIZZA”, IN SOCIETÀ CON IL FIGLIO DI DANIELA SANTANCHÈ (LORENZO MAZZARO) E IL COMPAGNO DELLA MINISTRA (DIMITRI KUNZ) – NON C’È ANCORA L’UFFICIALITÀ, MA I LAVORI STANNO PROCEDENDO IN UN EX RISTORANTE DI VIALE MORIN, LA STESSA STRADA DOVE HA SEDE LA SOCIETÀ “CRAZY FORTE” – DELL’ARRIVO DELLA PIZZERIA SI ERA PARLATO GIÀ NEL 2023…

Sarà un’estate crazy? Si direbbe di sì perché sembra proprio che il famoso Crazy Pizza di Flavio Briatore stia per approdare finalmente al Forte. Dell’arrivo della celebre pizzeria di Briatore si era parlato già a lungo fin dal 2023 […] poi anche a febbraio 2024 scorso quando Mario Cambiaggio, amministratore delegato della società Twiga, sembrava avere rinviato anche per quest’anno l’apertura estiva: «Il problema è che le richieste dal punto di vista economico che ci vengono avanzate dai vari proprietari sono decisamente fuori mercato […]. Così come talvolta, a fronte di un valore economico condivisibile corrisponde invece una struttura che per caratteristiche non può accogliere il Crazy Pizza».

«L’indicazione che arriva da Briatore – comunque confermava al Tirreno – è chiara da tempo e ci stiamo muovendo proprio per trovare una soluzione». E la soluzione pare proprio che sia stata trovata nei fondi dell’ex Bread, al debutto del viale Morin e a due passi da Piazza Marconi e dal centro del Forte.

I locali […] erano finiti nei mesi scorsi nel mirino di Hermès, la celebre maison francese interessata ad aprire a Forte dei Marmi, ma il Piano delle funzioni del Comune aveva poi scoraggiato ogni ipotesi di trasformazione di […] un pubblico esercizio in una boutique […]. E lì forse sono rinate anche le attenzioni dei manager di Crazy Pizza, tant’è che di un interessamento ai locali di viale Morin se n’era riparlato già nel maggio 2024.

Oggi all’ex Bread ci sono maestranze al lavoro, ed anche se non ci sono né insegne né conferme ufficiali, il tam tam dà per certo, stavolta, l’arrivo della pizzeria gourmet. Anzi i soliti bene informati già parlano di prenotazioni accettate per il 12 luglio […]. Quindi l’allestimento è in corso e si farà rapidamente, anche perché essendo scattato il 1° luglio il blocco dei cantieri non saranno possibili lavori pìù radicali.

E il Crazy Pizza di Forte dei Marmi entrerebbe così nel ristretto novero dei locali gemelli che sono attivi nelle capitali turistiche più vip del pianeta: da Londra a Milano, da Montecarlo a Portocervo, da Roma a Doha, da Kuwait City a Riyadh, da Catania a Bahrain e a Varazze, mentre il sito ufficiale del brand annuncia già le prossime aperture di Napoli e Saint Tropez.

[…] Anche a Forte dei Marmi il format di Crazy Pizza sarà naturalmente lo stesso: con un ampio menù, un cocktail bar, e uno spazio articolato per far vivere un’esperienza decisamente diversa da quelle delle classiche pizzerie. La società Crazy Forte srl che ha sede sullo stesso viale Morin è stata costituita nel maggio dell’anno scorso e vede tra i suoi azionisti Lorenzo Mazzaro insieme a Dimitri Kunz (compagno di Daniela Santanché e amministratore unico della società), con una quota del venticinque per cento ciascuno, mentre l’altra metà del capitale farebbe capo alla capogruppo Crazy Pizza di Lussemburgo, controllata da Flavio Briatore.

