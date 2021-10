28 ott 2021 12:21

BRUTTE NOTIZIE PER DE LAURENTIIS, DELLA VALLE E ABETE: "CINECITTÀ WORLD" CONTINUA A VEDERE ROSSO - LA RIUNIONE DEI SOCI DELLA "ITALIAN ENTERTAINMENT GROUP", CHE CONTROLLA IL PARCO A TEMA, HA DECISO DI COPRIRE LA PERDITA DI UN MILIONE DI EURO CHE VA AD AGGIUNGERSI AI 93 MILIONI DI PASSIVO ACCUMULATI NEGLI ANNI PRECEDENTI - QUALCHE SETTIMANA FA I SOCI HANNO RIDOTTO IL CAPITALE SOCIALE DA 77,4 A 19,1 MILIONI DI EURO PERCHÉ IL BILANCIO 2019 S’ERA CHIUSO IN PERDITA PER 60,3 MILIONI…